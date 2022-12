CLEMENS SCHULDT DEVIENT LE DOUZIÈME DIRECTEUR MUSICAL DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Orchestre symphonique de Québec est heureux d'annoncer l'arrivée de Clemens Schuldt au poste de directeur musical à partir de la saison 2023-2024, pour un mandat de quatre ans. Il succède à Fabien Gabel qui a occupé cette fonction de 2012 à 2020. Le 18 janvier prochain, Clemens Schuldt dirigera le premier concert présenté en 2023 par l'Orchestre : Le concerto pour violoncelle d'Elgar.

Son sens de l'engagement, la qualité et l'excellence de la rencontre avec les musiciens, ainsi que leur enthousiasme et celui du comité du renouveau de la direction musicale, ont naturellement porté le choix de l'Orchestre vers ce chef brillant, visionnaire, charismatique et rassembleur.

Cette nomination est le résultat d'un rigoureux processus de recrutement : le comité de sélection, sous la présidence de Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval, était composé de musiciens de l'Orchestre, de membres de la direction, de membres du conseil d'administration et de personnalités du milieu musical canadien et international. L'Orchestre tient à souligner la qualité des différents candidats auditionnés, dont le professionnalisme et l'exigence artistique témoignent du rayonnement et du prestige de l'Orchestre symphonique de Québec sur la scène musicale.

« C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de devenir le nouveau directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec! Lorsque j'ai rencontré pour la première fois les musiciens et le merveilleux public de Québec plus tôt cette année, alors que le thermomètre indiquait -20 degrés, l'accueil a été des plus chaleureux. Dès les premières minutes de notre collaboration, j'ai été impressionné par le son, la sensibilité, la souplesse et la passion de chaque musicien. Je suis convaincu qu'ensemble, nous accomplirons de grandes choses, renforçant la notoriété de l'Orchestre dans la région et bien au-delà. D'abord et avant tout, notre mission est de captiver le public et de proposer un programme et une production musicale enthousiasmants. Cet orchestre, reconnu comme ouvert d'esprit, sera innovateur et accessible pour un public de tous âges et milieux, pour tous les amateurs de musique classique et ceux qui ne savent pas encore qu'ils le deviendront. Un grand merci à mes prédécesseurs Fabien Gabel et Bramwell Tovey pour leur merveilleux travail. Je sais qu'ils étaient appréciés et qu'ils manqueront aux musiciens et au public. Il va sans dire que la grande qualité de l'Orchestre actuel est aussi le résultat de leur travail et de leur engagement dans les dernières années. Maintenant, une page se tourne, et j'ai hâte d'entreprendre ce voyage avec vous tous! » Clemens Schuldt

« En mon nom personnel et au nom de tous mes collègues musiciens de l'Orchestre Symphonique de Québec, j'ai l'immense honneur de souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur musical, Clemens Schuldt. Rarement un chef a fait l'unanimité de façon aussi spectaculaire chez les musiciens. Notre rencontre avec ce jeune et brillant chef a créé au sein de l'orchestre un engouement sans précédent. Nous nous réjouissons de travailler avec lui et de continuer à nous épanouir; ensemble, nous atteindrons de nouveaux sommets musicaux! » Catherine Dallaire, violon solo (intérim)

« Je me réjouis grandement d'entamer cette nouvelle collaboration avec Clemens Schuldt. Très vite, j'ai été conquise par son charisme et sa direction, tout comme l'ont été les musiciens. La personnalité musicale ainsi que le sens de l'engagement de Clemens Schuldt s'inscrivent naturellement dans les valeurs de l'Orchestre. Je suis convaincue que ses qualités de grand musicien perpétueront les performances et le rayonnement de l'Orchestre, tant à Québec qu'au Canada et à l'international. Sa nomination s'inscrit dans cette volonté d'ouverture et d'engagement de l'Orchestre et la conviction qu'il faut continuer à rendre la culture accessible à tous. L'Orchestre symphonique de Québec a toujours grandi à travers ses musiciens et ses chefs. Le public sera heureux de découvrir celui qui dirigera notre ensemble de prestige. Nous sommes impatients de le découvrir à la tête de notre grand Orchestre! » Sophie D'Amours, présidente du comité du renouveau de la direction musicale

« Je suis plus qu'heureuse que nous ayons trouvé la "perle rare" parmi nos candidats, dont le talent n'avait déjà d'égal que leur dynamisme, pour prendre la suite de Maestro Gabel à la direction musicale de l'Orchestre symphonique de Québec. Clemens Schuldt n'a pas seulement fait l'unanimité auprès de nos musiciens et du comité de sélection, mais également auprès de tous ceux qui ont croisé son chemin lors de sa venue à Québec. Clemens est un (jeune) homme extrêmement chaleureux, talentueux et sympathique. Nous sommes vraiment choyés de pouvoir l'accueillir chez nous, à Québec, pour les quatre années à venir. Un nouveau chapitre s'ouvre sur l'Orchestre symphonique de Québec. Herzlich willkommen Clemens! (Bienvenue du fond du cœur Clemens!) » Britta Kröger, présidente du conseil d'administration.

« C'est avec plaisir et une grande fierté que nous accueillons au sein de l'Orchestre symphonique de Québec, Clemens Schuldt, à titre de 12e directeur musical du doyen des orchestres au Canada. Je joins ma voix à celles des membres du Comité du renouveau de la direction musicale et de l'ensemble des musiciens pour lui souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues dans la Capitale-Nationale. Je suis convaincue que nos concitoyens, mais également les mélomanes du Québec, du Canada et d'Amérique du Nord découvriront en lui un chef extrêmement talentueux, inspiré, créatif, passionnant, accessible, et qu'ils ne pourront résister à son charme et à sa vision artistique. Bienvenue Clemens, et que le spectacle commence! » Astrid Chouinard, présidente-directrice générale

La carrière internationale de Clemens Schuldt a débuté en 2010 lorsqu'il a remporté le premier prix du prestigieux Concours de direction Donatella Flick et le poste de chef assistant de l'Orchestre symphonique de Londres qui en a résulté, travaillant avec des chefs tels que Sir Colin Davis, Sir Simon Rattle et Daniel Harding.

Il a été chef principal de l'Orchestre de chambre de Munich (Münchener Kammerorchester) de 2016 à 2022, l'un des orchestres de chambre les plus importants et les plus innovants d'Europe. Outre ses productions régulières d'opéra en Allemagne et en Angleterre (Garsington Opera, Opera North), ce sont ses invitations internationales en concert au Japon (Yomiuri Nippon Symphony Orchestra), aux États-Unis (Oregon Symphony), en Europe (Orchestre symphonique du Capitole, à Toulouse, Manchester Symphony Orchestra , Philharmonia de Londres, WDR Cologne, Danish National Symphony Orchestra) et en Australie (Tasmanian Symphony Orchestra), qui font de lui un des jeunes chefs les plus passionnants qui émergent d'Europe aujourd'hui.

Né à Brême, il a d'abord étudié le violon avant de compléter ses études en direction d'orchestre à Düsseldorf, Vienne et Weimar.

Fondé par Joseph Vézina en 1902, l'Orchestre symphonique de Québec, doyen des orchestres canadiens, a toujours été intimement lié aux évènements qui ont marqué l'histoire de la ville de Québec et participe à plusieurs événements d'envergure nationale et internationale. Il crée, en plus des œuvres majeures du répertoire symphonique, de nombreuses œuvres de compositeurs québécois, canadiens et étrangers. Depuis sa création, l'Orchestre a été récompensé par de nombreux prix et distinctions. Chef de file en éducation et en médiation culturelle, l'Orchestre symphonique de Québec contribue à la démocratisation de la musique symphonique avec des projets innovants tels le Zoo musical® et la plateforme numérique éducative la Galerie symphonique, les Matinées symphoniques (primaire) et les Notes à répétition (secondaire). L'Orchestre se distingue par ses collaborations avec le Conservatoire de musique de Québec ainsi que la Faculté de musique de l'Université Laval. Onze chefs d'orchestre se sont succédé au cours de l'histoire de l'Orchestre symphonique de Québec, notamment Joseph Vézina, Edwin Bélanger, Wilfrid Pelletier, James DePreist, Yoav Talmi, chef émérite et Fabien Gabel.

