Clearspring Capital Partners investit dans Voyages Traditours

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Clearspring Capital Partners (« Clearspring ») annonce aujourd'hui sa prise de participation majoritaire au capital de Voyages Traditours, le chef de file québécois des voyages organisés de groupe. La société canadienne d'investissement en capital a racheté la majeure partie des actions d'Entrepreneur Capital. Avec cet investissement, Clearspring marque un jalon de plus dans sa stratégie d'investissement au Québec.

« Depuis 2015, nous nous consacrons au renforcement de nos investissements au Québec et à la croissance de nos entreprises partenaires. À ce jour, ces investissements ont totalisé plus de 100 millions de $ dans la province », explique Marie-Claude Boisvert, associée chez Clearspring Capital Partners.

Les investissements significatifs dans Telecon et Demers Ambulances, en partenariat avec des institutions québécoises bien établies, ont déjà porté fruit. Ces entreprises ont notamment réalisé des investissements au Canada et hors frontières, conquis de nouveaux marchés et acquis des compétiteurs.

Le choix de Voyages Traditours

« Notre stratégie d'investissement mise sur une approche à moyen et long terme et cible des entreprises leaders dans leur industrie, dotées d'une direction compétente et ambitieuse, ayant démontré des résultats solides et dotées de fortes opportunités de croissance. Notre équipe a rapidement constaté que Traditours correspondait, et même dépassait, nos critères d'investissement avec notamment une croissance fulgurante au cours des dernières années et le développement de nouveaux marchés de niche où elle possède une expertise distinctive », a ajouté Mme Boisvert.

Pour Voyages Traditours, il était essentiel de tabler sur la continuité de sa tradition d'excellence, tout en se dotant d'un plan de croissance à la hauteur de ses ambitions.

« Notre nouveau partenaire partage le même souci de la qualité et de la satisfaction de la clientèle, tout en nous donnant des moyens accrus afin de poursuivre notre développement », a commenté Sébastien Forest, président de Voyages Traditours. « C'est une excellente nouvelle, tant pour notre équipe que pour nos fidèles voyageurs ».

« Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli au cours des dernières années et de passer le flambeau à une société d'investissement chevronnée qui a la volonté de poursuivre la croissance de Voyages Traditours avec l'excellente équipe en place, et de soutenir son développement au niveau nord-américain », selon Éric Doyon, associé directeur d'Entrepreneur Capital.

Entrepreneur Capital, Sébastien Forest, qui préside l'entreprise, ainsi que Jacques Rodier, fondateur de Voyages Traditours, demeurent actionnaires aux côtés de Clearspring.

À propos de Clearspring Capital Partners

Clearspring Capital Partners est une société canadienne d'investissement privé, qui investit et acquiert des entreprises au moyen de rachats, de financement de croissance, de privatisations, de consolidations d'industrie, de recapitalisations et d'autres types de transactions. L'équipe de Clearspring collabore étroitement, à partir de ses bureaux de Montréal et de Toronto, avec les équipes de direction des sociétés en portefeuille pour assurer la création de valeur et la réalisation des plans de croissance de ces compagnies. Pour plus d'information, consultez www.cscap.ca.

À propos de Voyages Traditours

Fondée en 1999, Voyages Traditours célèbre cette année ses 20 ans en tant que chef de file des voyages organisés francophones. Grâce à l'expertise hors pair et au professionnalisme de son équipe de plus de 200 personnes au Québec, sans compter ceux à l'international, elle conçoit des itinéraires uniques, dans plus de 70 pays à travers le monde, sur les 5 continents. Le souci du détail, la passion et la connaissance approfondie du terrain de ses guides et accompagnateurs font des voyages offerts par Voyages Traditours des expériences inoubliables. Elle est également le leader québécois des circuits à moto et la créatrice du fameux Voyage Mystère, lequel propose aux voyageurs de partir pour une destination inconnue. Devenu un véritable incontournable, le Voyage Mystère est emblématique de la qualité et du savoir-faire de Voyages Traditours dans l'organisation de circuits exceptionnels. Pour en savoir plus : www.traditours.com

À propos d'Entrepreneur Capital

Entrepreneur Capital est une société montréalaise de placement privé qui fait équipe avec des entrepreneurs dans un contexte de rachat ou de changement de contrôle. Fondée par des entrepreneurs à succès ayant une riche expérience transactionnelle auprès de la moyenne entreprise, Entrepreneur Capital vise à s'associer avec des entreprises établies et bien gérées dont les bénéfices d'opération (BAIIA) se situent généralement entre 3 et 8 millions de dollars. En tant qu'investisseurs, Entrepreneur Capital vise à procurer une direction stratégique et à soutenir ses partenaires en fonction d'objectifs à long terme de création de valeur durable. Pour en savoir plus : www.entrepreneurcapital.ca

À propos de Marie-Claude Boisvert

Madame Boisvert possède plus de 20 ans d'expérience en matière d'investissement en capital, d'opération et de finance, acquise au Canada et en Europe, dont avec Goldman Sachs et KPMG. Elle apporte au sein de l'équipe de Clearspring une expertise à la fois transactionnelle et sectorielle, ainsi qu'un palmarès de résultats reconnus. Elle a remporté le prix « Personnalité de l'année, catégorie Instinct », des Person of the Year Awards décernés par Raymond Chabot Grant Thornton et la John Molson School of Business, en mai 2019.

