Plus de 300 commerçants proposent des modes de paiement « Achetez maintenant, payez plus tard » en Espagne, en Italie et en France

LONDRES, 15 mars 2021 /CNW/ - Afterpay (ASX:APT), le chef de file des modes de paiement « Achetez maintenant, payez plus tard », lance aujourd'hui son service Clearpay en Europe à l'intention des commerçants de l'Espagne et de la France. Les commerçants italiens pourront offrir Clearpay un peu plus tard ce mois-ci.

Clearpay pénètre le marché du sud de l'Europe; la solution est maintenant offerte par un certain nombre de marques et détaillants des secteurs de la mode, des soins de beauté et de style de vie au sein du marché. À l'échelle mondiale, plus de 75 000 détaillants offrent Clearpay, ou Afterpay comme on l'appelle à l'extérieur de l'Europe, à plus de 13 millions de clients actifs à travers le monde. Au cours du premier semestre de l'exercice 2021, Afterpay a enregistré des opérations de vente sous-jacentes mondiales de 10,1 milliards de dollars en devises constantes.

Aujourd'hui, l'Europe du Sud offre un marché du commerce électronique potentiel qui dépasse les 150 milliards d'euros1 à travers l'Espagne, l'Italie et la France. Le nombre élevé de millénariaux, la vigueur du marché de la mode et des soins de beauté et l'utilisation importante des cartes de débit présentent une excellente occasion d'offrir des services « Achetez maintenant, payez plus tard ». En proposant sa solution Clearpay en Europe, l'entreprise soutient ses détaillants partenaires mondiaux actuels qui souhaitent offrir le service à leurs clients partout en Europe.

« Le marché du commerce électronique mondial a pris de l'expansion plus rapidement au cours de la dernière année qu'il ne l'avait fait au cours des dix années précédentes, a déclaré Nick Molnar, cofondateur et cochef de la direction de Clearpay. En présentant Clearpay, nous offrons aux Européens une façon améliorée d'accéder aux produits qu'ils veulent et dont ils ont besoin grâce à un service de paiement flexible qui permet aux consommateurs de dépenser leur propre argent et de payer au fil du temps, au lieu de se tourner vers les prêts et les cartes de crédit coûteux qui s'accompagnent d'intérêts, de frais et dettes renouvelables. »

Clearpay permet aux consommateurs de recevoir leurs produits immédiatement et de payer en quatre versements échelonnés sur une courte période. Le service est entièrement gratuit pour les clients européens2 et aide les consommateurs à dépenser leur argent de façon responsable, en évitant d'avoir à payer des intérêts ou d'avoir des dettes renouvelables ou prolongées. Plus de 90 % des achats globaux de Clearpay sont effectués au moyen de cartes de débit.

Clearpay fait son entrée sur le marché de l'Europe du Sud à la suite de sa récente acquisition de Pagantis, une entreprise de gestion des paiements établie en Espagne. Clearpay a obtenu les approbations réglementaires auprès de la Banque d'Espagne pour offrir ses produits en Espagne, en France, en Italie, au Portugal et en Allemagne.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette annonce ici.

À propos d'Afterpay Limited

Afterpay Limited (ASX : APT) transforme la façon dont nous payons en permettant aux clients de recevoir des produits immédiatement et de payer leurs achats en quatre versements, toujours sans intérêt. Le service est entièrement gratuit pour les clients qui paient à temps, ce qui aide les gens à dépenser de façon responsable en évitant d'avoir à payer des intérêts et des frais ou d'avoir des dettes pendant longtemps. Au 31 décembre 2020, la solution Afterpay était offerte par plus de 75 000 détaillants parmi les plus populaires au monde et utilisée par plus de 13 millions de clients actifs dans le monde.

Afterpay est actuellement offerte en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne, où elle est connue sous le nom de Clearpay. L'entreprise a comme mission de contribuer à une économie au sein de laquelle tout le monde est gagnant.

1 Source : CNMC, Osservation.net, Handelsverband Deutschland

2 Des frais de retard peuvent s'appliquer. Certains critères d'admissibilité s'appliquent. Consultez le clearpay.com pour connaître les modalités complètes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1224083/Clearpay_Logo.jpg

SOURCE Clearpay

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Personne-ressource pour les médias en Amérique du Nord : Amanda Pires, [email protected], +1 650 208.3278; Personne-ressource pour les médias au Royaume-Uni : Christine Kapp, [email protected], +1 215-565-6003; Personnes-ressources pour les médias en Europe : Federica Mariani (Italie), [email protected]; Fabrice Pelosi (France), [email protected], 0613346153; Alicia Sánchez (Espagne), [email protected], 667632755