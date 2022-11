Le détaillant leader de lunettes et verres de contact au Canada s'est associé avec les eRéclamations de TELUS pour devenir le premier magasin d'optique sur internet au Canada offrant la facturation directe en ligne. Il permet aux Canadiens d'utiliser leur assurance directement sans avoir besoin d'avancer le paiement pour leurs besoins oculaires.

VANCOUVER, BC, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Clearly est devenu le premier commerce d'optique sur internet du Canada à offrir la facturation directe en ligne à ses clients. En partenariat avec le système des eRéclamations de TELUS pour intégrer un service de demande en ligne au sein de l'écosystème du site internet Clearly.ca, le détaillant permet à ses clients d'utiliser leurs prestations des soins de la vue au moment de passer leur commande, et ainsi d'économiser d'emblée sur les frais des produits d'optique prescrits. La facturation directe est désormais disponible pour tous les Canadiens et sera également disponible dans tous les magasins Clearly.

Jusqu'à maintenant, la facturation directe n'existait pas sur le marché de l'optique en ligne. Jusqu'alors, les clients achètent à leurs frais leurs produits d'optique en ligne et ensuite soumettent une demande d'assurance pour un remboursement. À ce jour, plus de la moitié (53 %) des Canadiens indiquent qu'ils ne seraient pas en mesure de payer leurs factures mensuelles à 200 $ près.1 Le service de facturation directe en ligne de Clearly permettra aux gens d'utiliser leur assurance directement au moment de payer leur commande, leur évitant d'avancer les frais pour leurs produits. Clearly accepte les paiements avec plus de 25 assurances, incluant Canada Vie, Desjardins, Croix Bleue, et bien plus.

Clearly marque l'histoire en devenant le premier magasin d'optique en ligne du Canada à offrir la facturation directe. Tweet this

« Nous sommes heureux de fournir à nos clients la possibilité de facturer leur assurance directement pour leurs besoins en vision. Cela aidera également Clearly à atteindre l'un de ses principaux objectifs : éliminer les problèmes de la vue et apporter plus d'accessibilité pour les soins de la vue au Canada, » précise le Docteur Justin Asgarpour, Directeur général de la vision & de la mission à Clearly. « C'est une plateforme révolutionnaire au sein de la sphère canadienne des soins de la vue en ligne, et nous sommes fiers d'être les premiers à mettre en place la facturation directe. Avec des lunettes à partir de 9 $ nous voulons offrir à tous les canadiens l'accès aux soins dont ils ont besoin. »

¹ MNP L'indice des dettes

Au sujet de Clearly

Fondée à Vancouver en 2000, Clearly a pour mission d'éliminer la mauvaise vue d'ici à 2050. Clearly contribue à cette mission dans sa communauté en fournissant aux gens les produits d'optique les plus accessibles et économiques. Depuis ses débuts, le programme « Achetez une paire, donnez une paire » à donné 680 000 paires à des personnes dans 42 pays du monde. L'initiative « Lunettes gratuites pour les enfants » a également fournie des lunettes gratuites à plus de 7000 enfants à travers le Canada.

SOURCE Clearly

Renseignements: Bianca Taylor, Relations Publiques [email protected]