L'évaluation du pionnier du financement selon la croissance est sur le point d'atteindre 2 milliards de dollars américains.

La plateforme exclusive axée sur l'intelligence artificielle (IA) a financé huit fois plus de fondatrices que le capital de risque typique; 30 % des fondateurs financés sont des personnes de couleur.

NEW YORK et TORONTO, 20 avril 2021 /CNW/ - Clearbanc , le plus grand investisseur en cybercommerce au monde et la société qui a révolutionné la façon dont les fondateurs font croître leur entreprise, a annoncé aujourd'hui une nouvelle marque et un nouveau financement par actions de série C de 100 millions de dollars pour alimenter les plans de croissance ambitieux de l'entreprise, portant l'évaluation de l'entreprise à près de 2 milliards de dollars.

Pour refléter son évolution d'une source de capital efficace pour les fondateurs vers une plateforme plus vaste de produits et services de croissance, la société change de nom pour devenir Clearco. Avec des algorithmes exclusifs qui ne tiennent pas compte du sexe, de l'origine et de la région, Clearco se distingue par son engagement et sa capacité à stimuler l'entrepreneuriat en dehors des réseaux et des régions traditionnels. Alors que le capital de risque (CR) mondial pour les fondatrices a chuté de 27 % en 2020 selon Crunchbase , Clearco a financé huit fois plus d'entreprises dirigées par des fondatrices que les entreprises traditionnelles de CR. Au cours de la même période, Clearco a consenti 13 % de son financement à des entreprises fondées et dirigées par des personnes noires et d'origine hispanique ou latine, comparativement à 2,6 % pour les sociétés de CR traditionnelles. Au total, un tiers du financement de Clearco a été versé à des fondateurs et fondatrices de couleur.

« La transformation de Clearbanc à Clearco témoigne d'un engagement qui va au-delà des capitaux », a déclaré la cofondatrice et présidente, Michele Romanow. « Nous avons investi 2 milliards de dollars américains dans plus de 4 500 entreprises, et nous mettons au point une gamme de produits qui va bien au-delà du financement pour soutenir les fondateurs, en fonction de ce dont ils nous ont dit avoir le plus besoin. Notre nouveau nom reflète notre engagement général à travailler en partenariat avec les fondateurs pour bâtir des entreprises prospères. »

De plus, les algorithmes de Clearco « répartissent la richesse » géographiquement. Alors que 80 % du financement de CR américain typique a été accordé l'an dernier à quatre États, soit les traditionnels pôles technologiques que sont la Californie, le Texas, l'État de New York et le Massachusetts, Clearco ne leur a versé que 45 % de ses fonds, investissant 55 % de ceux-ci ailleurs. Clearco a financé des entreprises dans les 50 États américains et dans les 10 provinces et trois territoires canadiens, ainsi qu'au Royaume-Uni, où jusqu'à maintenant 70 % des fonds ont été versés à des entreprises situées à l'extérieur de Londres.

« Notre objectif est de changer le visage de la collecte de fonds, et nous sommes très fiers de montrer que c'est possible », a déclaré Mme Romanow.

Pour alimenter ces plans, Clearco a amassé 100 millions de dollars américains de capitaux propres et 250 millions de dollars américains de dette dans le cadre d'une ronde de financement de série C qui porte l'évaluation de l'entreprise à près de 2 milliards de dollars. Oak HC/FT a dirigé la ronde et Annie Lamont, cofondatrice et associée directrice, se joindra au conseil d'administration de la société. Mme Lamont figure sur la Forbes Midas List et est investisseuse en capital de risque depuis plus de trois décennies. Les nouveaux investisseurs comprennent Founders Circle et les dirigeants de Stripe, Square, Affirm, Adyen, Robinhood, Betterment, Airbnb, Hubspot, AirWallex et Apple. La nouvelle dette provient de Credigy (une filiale de la Banque Nationale) à un coût du capital nettement inférieur, ce qui permet à Clearco d'offrir des taux plus concurrentiels à son portefeuille en croissance que toute autre société de financement proposant un modèle de paiement selon la croissance. À ce jour, Clearco a amassé plus de 170 millions de dollars américains de capitaux propres.

« Avec 2 milliards de dollars américains investis auprès de 4 500 fondateurs, nous avons prouvé que nous pouvons trouver et financer des entrepreneurs au moyen de l'apprentissage machine et de l'IA d'une manière beaucoup plus égalitaire, et nous sommes heureux que la communauté des investisseurs en soit consciente », a déclaré Andrew D'Souza, cofondateur et chef de la direction. « Nous sommes également ravis d'accueillir Annie au conseil d'administration de Clearco. Ses 30 ans d'expérience en affaires et en investissement en font la personne idéale pour se joindre à nous à ce point d'inflexion et travailler avec notre équipe de direction pour faire croître notre entreprise et notre marque. »

« Oak HC/FT est ravie de s'associer au chef de file du marché dans le domaine du financement alternatif », a déclaré Mme Lamont. « Nous croyons fermement à la mission de Clearco de démocratiser l'accès au capital, et nous sommes enthousiastes à l'idée de passer à la prochaine phase de croissance. »

Clearco offre maintenant une gamme de produits et de services de financement de pointe à haut rendement conçus sur mesure pour aider les fondateurs à conserver leur propriété, notamment :

ClearCapital pour les fondateurs du cybercommerce - La feuille de modalités de 20 minutes unique de Clearco offre un capital de croissance du marketing de 10 000 $ à 10 millions de dollars pour les fondateurs du cybercommerce en croissance.

- La feuille de modalités de 20 minutes unique de Clearco offre un capital de croissance du marketing de 10 000 $ à 10 millions de dollars pour les fondateurs du cybercommerce en croissance. ClearInventory Capital - Clearco achètera vos stocks, puis vous les rembourserez au fur et à mesure qu'ils seront vendus, à leur coût + 6 %. Cela permet aux fondateurs de payer au fil de leur croissance.

Clearco achètera vos stocks, puis vous les rembourserez au fur et à mesure qu'ils seront vendus, à leur coût + 6 %. Cela permet aux fondateurs de payer au fil de leur croissance. ClearRunway pour les fondateurs de SaaS - On utilise la science des données et des paramètres commerciaux réels pour accéder à jusqu'à 24 mois de revenus futurs à un prix réduit dès aujourd'hui. Financez la croissance, augmentez votre marge de manœuvre et accélérez votre expansion pour obtenir une valeur plus élevée, conserver vos capitaux propres et garder le contrôle.

On utilise la science des données et des paramètres commerciaux réels pour accéder à jusqu'à 24 mois de revenus futurs à un prix réduit dès aujourd'hui. Financez la croissance, augmentez votre marge de manœuvre et accélérez votre expansion pour obtenir une valeur plus élevée, conserver vos capitaux propres et garder le contrôle. ClearValuation - La science avancée des données élargit le produit de Clearco au-delà du capital, offrant une évaluation gratuite aux fondateurs, des renseignements et des recommandations pour accroître la valeur de leur entreprise et établir des liens avec les investisseurs et les acheteurs de fusions-acquisitions.

La science avancée des données élargit le produit de Clearco au-delà du capital, offrant une évaluation gratuite aux fondateurs, des renseignements et des recommandations pour accroître la valeur de leur entreprise et établir des liens avec les investisseurs et les acheteurs de fusions-acquisitions. ClearAngel - ClearAngel donne aux fondateurs de jeunes entreprises (avec aussi peu que 2 000 $ de revenus mensuels) accès à du capital-actions, à des conseils axés sur les données et au vaste réseau d'applications, d'agences et d'investisseurs de Clearco.

« Tous nos meilleurs cerveaux devront se mettre à l'œuvre lors de la reprise post-pandémie de COVID-19. Clearco a appuyé les fondateurs dès le début de la pandémie et se réjouit à l'idée d'accélérer ce soutien », a déclaré M. D'Souza. « Nous sommes fiers que la technologie que nous avons mise au point permette de trouver des entreprises prometteuses, peu importe qui en est le fondateur ou où elles sont situées, et nous avons hâte de travailler avec elles pour remettre l'économie mondiale sur la bonne voie. »

À propos de Clearco

Fondée en 2015 sous le nom de Clearbanc par Michele Romanow de l'émission Canada's Shark Tank (Dragons' Den), Andrew D'Souza, Ivan Gritsiniak, Charlie Feng et Tanay Delima, Clearco offre les solutions de capital les plus conviviales pour le commerce électronique, les applications mobiles et les logiciels en tant que service (SaaS), ainsi qu'une gamme complète de produits et un accès à un réseau mondial puissant, des renseignements, des données et des recommandations. À ce jour, Clearco a financé plus de 4 500 entreprises, dont Leesa Sleep, le service de location de vêtements et d'accessoires Le Tote, l'entreprise d'articles ménagers Public Goods, le fabricant de chemises UNTUCKit, la pratique d'orthophonie en ligne Expressable et le marché immobilier numérique SetSchedule. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez clear.co et @getClearco.

À propos d'Oak HC/FT

Fondé en 2014, Oak HC/FT est le principal fonds d'investissement en capital-risque de croissance investissant dans les services et l'information en soins de santé et dans la technologie des services financiers. Avec un actif sous gestion de 3,3 milliards de dollars, l'entreprise met l'accent sur la transformation de ces industries en offrant aux entrepreneurs et aux entreprises des conseils stratégiques, une participation au conseil d'administration, l'exécution du plan d'affaires et l'accès à son vaste réseau de chefs de file de l'industrie. Le siège social d'Oak HC/FT est situé à Greenwich, au Connecticut, et il possède des bureaux à Boston et San Francisco. Suivez Oak HC/FT sur Twitter, LinkedIn et Medium.

