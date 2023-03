Cette nouvelle désignation de Works With Well démontre la conformité de Clear-Air Pro XMMC avec les stratégies de santé de la norme WELL Building.

MIAMI, le 7 mars 2023 /CNW/ - Clear Inc a annoncé aujourd'hui l'admissibilité de son système de purification Air Pro XM à la marque Works with WELL, dans le cadre d'un programme d'octroi de licence offert par l'International WELL Building Institute (IWBI). La nouvelle marque démontre la conformité de l'Air Pro XM de Clear avec les stratégies de santé de la norme WELL Building (WELL).

À titre de norme mondiale de pointe, WELL cherche à améliorer la santé et le bien-être des personnes grâce à une gamme de stratégies holistiques, fondées sur des données probantes, applicables aux bâtiments, aux organisations et aux collectivités. Élaborée sur une période de 10 ans et étayée par les plus récentes recherches scientifiques, WELL présente des interventions clés au niveau des bâtiments et des stratégies organisationnelles dans dix domaines conceptuels : l'air, l'eau, l'alimentation, la lumière, le mouvement, le confort thermique, le son, les matériaux, l'esprit et la communauté.

L'Air Pro XM de Clear est une technologie brevetée qui filtre et désinfecte l'air intérieur grâce à un processus unique et puissant de purification en quatre étapes qui capture et tue 99,99 % des virus, des bactéries, des germes et des allergènes. Le produit répond à quatre exigences particulières de la norme WELL pour les bâtiments, selon trois concepts WELL : air, confort thermique et matériaux.

Plus précisément, l'Air Pro XM de Clear respecte la caractéristique A13.1 de WELL Air concernant les purificateurs d'air autonomes pour améliorer l'air d'alimentation. Son capteur d'air et de chaleur est également conforme à la caractéristique A08.1 de WELL Air et à la caractéristique T06.1 de WELL Confort thermique ayant trait à la surveillance de la qualité de l'air intérieur et de l'environnement thermique. De plus, le purificateur répond à l'exigence de la caractéristique X01.3 de WELL Matériaux concernant la restriction en matière de plomb.

« La conformité de notre Air Pro XM aux exigences de WELL représente un grand accomplissement et la reconnaissance que nous sommes sur la bonne voie pour mettre au premier plan la santé et le bien-être dans nos communautés de construction, a déclaré M. Gil Blutrich, fondateur et PDG de Clear. En fondant Clear, je cherchais à apporter au secteur de l'immobilier résidentiel et commercial une solution complète de purification de l'air et de l'eau qui accorde la priorité à la santé de nos communautés. »

« Les solutions de qualité de l'air intérieur sont essentielles à un rendement performant dans les endroits où nous passons la plupart de notre temps et où nous travaillons, vivons, apprenons et jouons, a pour sa part expliqué Jessica Cooper, cheffe de produit, IWBI. Nous sommes ravis que Clear se joigne à un réseau d'entreprises mondiales qui soutiennent le mouvement WELL en fournissant des solutions pour faire progresser la santé et le bien-être des gens. »

Désormais membre de l'IWBI, Clear se joint ainsi à un réseau de marques mondiales désireuses de soutenir le mouvement WELL en mettant de l'avant leur expertise et des solutions qui font progresser la santé et le bien-être.

L'IWBI a accordé à Clear la licence d'utilisation de la marque Works with WELL après que l'entreprise a soumis une demande à l'IWBI et a fait l'objet d'un examen documentaire par un tiers pour confirmer la conformité des produits susmentionnés aux caractéristiques WELL et s'assurer qu'ils répondent aux exigences en matière de licences de l'IWBI.

Clear Inc a été fondée en 2020 dans le but d'apporter des technologies de purification de l'eau et de l'air de classe mondiale au secteur de l'immobilier. Le modèle innovant et tout-en-un de Clear rend cette solution accessible aux communautés de construction en Amérique du Nord et ouvre la voie à l'amélioration de la santé et du bien-être.

Lancé en 2022, le programme d'octroi de licence d'utilisation de la marque Works with WELL reconnaît les produits et les solutions qui contribuent à atteindre des caractéristiques particulières de la norme WELL. La marque Works with WELL indique un alignement clair entre un produit admissible et au moins une caractéristique ou un seuil de WELL, informant ainsi le marché des solutions disponibles pour soutenir les organisations qui contribuent au développement de lieux où la priorité est accordée aux gens. Le fait d'être autorisé à utiliser cette marque ne signifie pas que les produits portant cette distinction garantissent l'obtention de la certification WELL, d'un classement WELL ou de toute autre caractéristique WELL indépendante.

En raison de la demande mondiale pour des lieux et des organisations plus sains qui aident les gens à s'épanouir, l'adoption de WELL a connu une croissance exponentielle depuis son lancement en 2014. En février 2023, les stratégies WELL ont été utilisées dans plus de 4,5 milliards de pieds carrés d'espaces, favorisant la santé et le bien-être des personnes dans plus de 40 000 emplacements répartis dans plus de 125 pays.

