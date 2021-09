Avec les entrepreneurs Ryan Lupberger et Zachary Bedrosian à la barre, la marque s'est rapidement développée depuis son lancement en 2019. M. Lupberger et M. Bedrosian ont cofondé l'entreprise ayant pour vision de s'attaquer à une crise de l'industrie du nettoyage : la trop grande quantité de déchets de plastique. Cleancult est la première entreprise au monde à emballer du savon dans des cartons de lait recyclables. Elle offre des distributeurs en verre réutilisables uniques plutôt que des bouteilles en plastique. Qu'il s'agisse de détergent à lessive, de nettoyant tout usage ou de savon pour les mains, les formules biodégradables brevetées à base de plantes de Cleancult se sont révélées très efficaces. Le système Cleancult réduit les déchets de plastique domestiques de plus de 90 %. Au lieu de se focaliser sur les concentrés, Cleancult met plutôt l'accent sur une technique de remplissage qui fait en sorte que l'utilisateur n'a pas à modifier son comportement. Les consommateurs peuvent ainsi effectuer une transition sans heurts aux nettoyages naturels, qu'ils effectuent leurs achats en ligne ou chez leur détaillant local.

Selon les données d'IRI, la catégorie du nettoyage naturel a augmenté à un taux composé de 16,5 % au cours des cinq dernières années, soit plus de trois fois plus vite que les nettoyants conventionnels. Aujourd'hui, Cleancult est sur le point de s'approprier ce nouveau segment en expansion rapide qui dépasse rapidement les joueurs traditionnels. En tant que première marque de produits de nettoyage sans déchets offerte directement aux consommateurs et sur les étagères, Cleancult est particulièrement bien placée pour aider les détaillants à réduire les déchets de plastique. Au cours des prochains mois, Cleancult prendra de l'expansion et ses produits seront livrés à 2 500 portes supplémentaires, ce qui augmentera la présence de la marque dans plus de 5 500 magasins aux États-Unis et au Canada, y compris Bed Bath & Beyond, qui offrira des produits Cleancult partout au pays à compter de cet automne.

Grâce à ce nouveau financement, Cleancult vise à attirer d'autres détaillants partenaires, en les aidant à atteindre les objectifs ambitieux établis par le Pacte des États-Unis sur les plastiques, selon lequel les détaillants doivent réduire leurs déchets de plus de 50 % d'ici 2025. La marque a également récemment pris de l'expansion sur le marché nord-américain et est maintenant offerte dans plus de 500 magasins de détail canadiens, comme London Drugs, Sobey's et Peavey. Cleancult est vraiment devenu un phare pour les consommateurs zéro déchet et pour les magasins conventionnels de vente au détail partenaires partout aux États-Unis et au Canada.

« Nous sommes maintenant en mesure d'accélérer notre mission visant à commercialiser des solutions de nettoyage sans déchets faciles à utiliser, transparentes et abordables », a déclaré Ryan Lupberger, cofondateur et chef de la direction de Cleancult. « Cleancult révolutionne la façon dont les détaillants abordent le développement durable. Nous avons été en mesure d'appuyer nos partenaires du commerce de détail dans leurs propres efforts de développement durable sans les obliger à changer complètement leurs étagères ou leur modèle d'affaires. Il est particulièrement enthousiasmant de sécuriser ce cycle afin que nous puissions prendre de l'expansion encore plus rapidement et à une échelle encore plus grande », a-t-il poursuivi.

Dans le cadre de ce financement, Cleancult ajoutera à son conseil d'administration Seth Cohen, associé directeur à Reynolds Channel, et Mark Zurcher, ancien chef de la direction d'Angie's BOOMCHICKAPOP et cadre chevronné à CPG. « Nous avons hâte de soutenir la mission essentielle de Cleancult, qui consiste à révolutionner l'industrie du nettoyage domestique et à offrir des solutions zéro déchet à grande échelle, avec nos partenaires détaillants et nos clients », ont ajouté conjointement M. Cohen et M. Zurcher.

En passant à Cleancult, le ménage moyen peut réduire chaque année ses déchets de plastique d'environ 44 livres, qui se retrouveraient autrement dans des sites d'enfouissement. La marque offre une gamme complète de produits de nettoyage ménagers essentiels, y compris du savon liquide pour les mains, du détergent à lessive, des détachants en bâton, un nettoyant tout usage, du savon à vaisselle, des pains de savon et plus encore, tous dotés de formules à base de plantes biodégradables qui exploitent la puissance des ingrédients naturels. Bon nombre d'entre eux présentent la technologie de formule exclusive CocoClean brevetée de Cleancult, qui utilise les propriétés antimicrobiennes et antifongiques naturelles des noix de coco pour assurer une propreté sans pareil.

Les produits nettoyants sont offerts directement aux consommateurs et chez des détaillants comme CVS, Bed Bath & Beyond et Meijer. Pour en savoir plus sur la mission de Cleancult de redéfinir le caractère de ce qui est propre, visitez son site Web à www.cleancult.com .

Cleancult offre le système de nettoyage le plus durable du début à la fin. Fondée sur la promesse de redéfinir le caractère de ce qui est propre, Cleancult offre un système de contenants rechargeables zéro déchet révolutionnaire pour ses formules à haute efficacité à base de plantes. Cleancult est la première entreprise au monde à emballer du savon dans des cartons de lait recyclables. Elle offre des distributeurs en verre réutilisables uniques plutôt que des bouteilles en plastique. Qu'il s'agisse de détergent à lessive, de nettoyant tout usage ou de savon pour les mains, les formules biodégradables brevetées à base de plantes de Cleancult se sont révélées très efficaces. Les produits sont fabriqués aux États-Unis et leurs formulations utilisent des ingrédients naturels logiques, alimentés par les propriétés antifongiques des noix de coco et complétés par le parfum des huiles essentielles qui nettoient en profondeur la crasse tenace tout en respectant l'environnement. Les produits de recharge de Cleancult sont certifiés Carbonfree®, ce qui permet de mieux quantifier, réduire et compenser les émissions de gaz à effet de serre associées au cycle de vie de leurs produits. Achetez Cleancult en ligne et inscrivez-vous pour recevoir des recharges à la maison ou utilisez le localisateur de magasin pour trouver un détaillant près de chez vous. Nouvelle qui a été mentionnée dans le Today Show, ainsi que sur CNN, Fast Company, Glamour, Real Simple, Parents Magazine, Health Magazine, et plus encore. Pour en savoir plus sur la mission de Cleancult de redéfinir le caractère de ce qui est propre, visitez son site Web à www.cleancult.com ou suivez l'entreprise sur les médias sociaux avec @Cleancult.

