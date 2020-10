Chaque nuit, environ 35 000 Canadiens se retrouvent sans abri. Ces personnes n'ont pas accès à du savon ni à d'autres produits d'hygiène de base qui contribuent à leur bien-être et à leur santé. Le manque de savon et l'impossibilité de se laver les mains correctement augmentent beaucoup les risques de propager des maladies liées à l'hygiène, comme les maladies diarrhéiques et la pneumonie. Le lavage de mains avec du savon constitue d'ailleurs le moyen le plus efficace d'arrêter la propagation de ces types de maladies potentiellement mortelles.

« Le principe directeur "une bonne hygiène pour tous" a toujours été au premier plan de la mission de Lifebuoy. La pandémie mondiale se poursuit, donc avoir une bonne hygiène est plus important que jamais, surtout pour nos collectivités et leurs membres les plus vulnérables. Nous sommes enthousiastes quant à notre partenariat avec Clean the World et à l'occasion de rassembler des gens qui nous aideront à poursuivre notre importante mission », a déclaré Ashley Rempel, gestionnaire de marque chez Unilever.

Lifebuoy croit au principe « mains propres pour tous » et sollicite votre aide pour préparer des trousses d'hygiène. Parmi les premiers bénévoles à s'inscrire, 200 personnes recevront gratuitement une boîte « le savon sauve des vies » de Clean the World. Vous voulez venir en aide à votre collectivité? Aidez-nous à acheminer du savon et d'autres produits d'hygiène aux personnes dans le besoin. Pourquoi ne pas organiser une fête de préparation de trousses chez vous? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'adresse https://cleantheworld.org/lifebuoy-ca/ pour préparer des trousses d'hygiène pour ceux qui en ont besoin.

« Nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec Lifebuoy et de contribuer à ses activités pour changer les choses, à mesure que la marque prend de l'expansion à l'échelle mondiale, a indiqué Shawn Seipler, fondateur et président-directeur général de Clean the World. L'engagement de Lifebuoy envers l'hygiène pour tous en dit long sur son image de marque, et cette initiative de la Journée mondiale du lavage des mains cadre parfaitement avec les valeurs et la mission de l'entreprise. »

Les Canadiens peuvent désormais se procurer des produits Lifebuoy, la marque de savon hygiénique la plus vendue au monde*, dans les magasins de leur quartier. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.lifebuoy.com/ca/en.

À propos de Clean the World

Clean the World est une entreprise sociale consacrée aux services liés au traitement de l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène et au développement durable. Elle mène ses activités dans des centres et des bureaux de recyclage de savon à Orlando, à Montréal, à Las Vegas, à Hong Kong, aux Pays-Bas, à Washington (DC) et à Punta Cana. Elle dirige la « révolution mondiale de l'hygiène » visant à distribuer des savons et des produits d'hygiène recyclés de plus de 8 000 partenaires hôteliers, de centres de villégiature et de bateaux de croisière. La fondation Clean the World offre des programmes liés au traitement de l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH) au profit des collectivités mondiales dans lesquelles le taux de mortalité chez les enfants est élevé en raison du nombre de cas d'infection aiguë des voies respiratoires (pneumonie) et de maladies diarrhéiques (choléra), soit deux des principales causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Depuis 2009, la fondation a servi plus de 15 millions de personnes et a distribué 60 millions de pains de savon et 5 millions de trousses d'hygiène dans 127 pays. Pour en savoir plus sur la façon de participer à l'initiative, visitez le site www.cleantheworld.org.

À propos de Lifebuoy

En tant que marque de savon hygiénique la plus vendue au monde, Lifebuoy vise à changer les choses en créant des produits d'hygiène accessibles et en promouvant de saines habitudes d'hygiène. Mise sur pied dans les années 1800, la marque Lifebuoy a été conçue pour lutter contre la propagation du choléra. La marque gère aujourd'hui l'un des plus grands programmes de changement de comportement dans le monde en ce qui a trait au lavage des mains, ce qui lui a permis de joindre plus d'un milliard de personnes. Le lavage des mains avec du savon sauve des vies. La campagne de Lifebuoy visant à aider les enfants à vivre au-delà de cinq ans (Help A Child Reach 5) a pour objectif d'éradiquer les décès évitables, causés par des maladies comme la diarrhée, en sensibilisant les gens aux habitudes vitales de lavage des mains.

*CALCUL DE NIELSEN FONDÉ SUR LES DONNÉES PROVENANT DU VOLUME DES VENTES DANS TOUS LES MARCHÉS (42 PAYS). DOUZE DERNIERS MOIS. PRÉCISIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

