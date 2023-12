NEW YORK, 14 décembre 2023 /CNW/ -- Clean Beauty Collective Inc., un pionnier des produits de beauté exempts d'ingrédients nocifs, a annoncé aujourd'hui un ajout novateur à son portefeuille : CLEAN RESERVE H2EAU. Cette collection de parfums à base d'eau repousse les limites grâce à sa technologie de pointe CLEAN RESERVE H2EAU HYDRO-TEC™, établissant une nouvelle norme pour les produits de beauté exempts d'ingrédients nocifs dans l'industrie des parfums.

Inspirée par l'ingrédient le plus doux de la nature, la collection CLEAN RESERVE H2EAU offre des parfums exempts d'ingrédients nocifs à base d'eau qui hydratent la peau, sans compromettre la qualité. Sa formule exclusive reposant sur les ressources renouvelables crée une expérience révolutionnaire et durable.

Formule hydratante et durable : Historiquement, les parfums à base d'eau collaient à la peau et n'avaient pas une longue durée de vie. L'approche unique de CLEAN RESERVE H2EAU est non seulement durable, mais aussi assez douce pour une peau sensible, absorbant rapidement et laissant la peau lisse et hydratée sans irritation.





Voici la déclaration de Greg Black, chef de la direction de Clean Beauty Collective : « CLEAN RESERVE H2EAU témoigne de notre engagement envers l'innovation et le développement durable. La collection représente un bond en avant dans la technologie des parfums exempts de produits nocifs, démontrant que le luxe et la responsabilité environnementale peuvent coexister harmonieusement. »

Pour la 5e année, l'entreprise s'associe à EARTHDAY.ORG afin de protéger les océans et leurs occupants essentiels. Le thème de EARTHDAY.ORG pour le Jour de la Terre 2024, « Planète contre plastiques », appelle à une sensibilisation généralisée aux risques sanitaires et planétaires des plastiques, exigeant une réduction de 60 % de la production de tous les plastiques d'ici 2040. Ensemble, EARTHDAY.ORG et Clean Beauty Collective Inc. rejoignent des millions de personnes dans le monde entier en s'associant pour soutenir et restaurer la biodiversité sur la Terre.

Les produits CLEAN RESERVE H2EAU sont disponibles exclusivement chez Sephora et dans les canaux de vente directe de l'entreprise.

À propos de Clean Beauty Collective

Clean Beauty Collective Inc. est une entreprise spécialisée dans les produits de beauté qui possède un portefeuille emblématique de marques, y compris les piliers CLEAN CLASSIC et CLEAN RESERVE, comptant chacun de nombreuses collections. Établie à Ottawa, au Canada, en 2003, Clean Beauty Collective Inc. a pour mission de créer et de fabriquer des produits pour les consommateurs plus conscients qui recherchent non seulement la qualité de leurs produits de beauté, mais aussi la tranquillité d'esprit et la certitude que leurs produits sont simples, fiables et respectueux de l'environnement. Les collections actuelles incarnent pleinement les valeurs fondamentales de l'entreprise, car elles sont produites avec des partenaires qui utilisent des pratiques de fabrication écologiques, fournissent des emballages écologiques et utilisent des ingrédients obtenus de façon responsable, et qui redonnent aux agriculteurs et à leurs collectivités. Les produits de Clean Beauty Collective Inc. sont vendus dans plus de 30 pays.

Pour en savoir plus sur Clean Beauty Collective Inc., visitez CleanBeauty.com ou suivez-nous à @cleanbeauty_collective.

Clean Beauty Collective Inc.

Jessica Baltera

[email protected]

SOURCE Clean Beauty Collective