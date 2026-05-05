Claude Villeneuve rejoint l'aile parlementaire du Parti Québécois à titre de directeur des communications

QUÉBEC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Paul St-Pierre Plamondon est fier d'annoncer l'arrivée de Claude Villeneuve à titre de directeur des communications de l'aile parlementaire du Parti Québécois. Il était, jusqu'aux élections municipales du 2 novembre dernier, conseiller municipal de Maizerets-Lairet et chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons dans notre équipe un communicateur chevronné qui n'a jamais eu peur de défendre ses convictions indépendantistes sur plusieurs tribunes. Ce recrutement témoigne de notre volonté d'intégrer des gens d'expérience à notre équipe parlementaire afin de soutenir nos députés face à l'ampleur de la tâche qui leur incombe », explique Paul St-Pierre Plamondon.

« Nous sommes très fiers d'additionner dans l'équipe des collaborateurs rigoureux et expérimentés. La charge de travail est considérable, et Claude se verra confier de nombreux mandats importants », énonce Laura Chouinard-Thuly, directrice de cabinet de l'aile parlementaire du 3e groupe d'opposition.

Pendant plusieurs années, Claude Villeneuve a été chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, dont il a dirigé les pages Opinions, en plus de multiplier les interventions sur plusieurs tribunes radiophoniques et télévisuelles. Auparavant, il a été militant du Parti Québécois sous plusieurs chefs, notamment en tant que président du Comité national des jeunes. Il fut également rédacteur de discours pour la première ministre Pauline Marois, pendant la quasi-totalité de son mandat comme cheffe du Parti Québécois.

« J'ai le désir d'être au côté de Paul St-Pierre Plamondon et des députés du Parti Québécois pour le dernier droit qui s'amorce à l'Assemblée nationale. En discutant avec notre chef, nous nous sommes mis d'accord que c'est au sein de son équipe de collaborateurs immédiats à l'aile parlementaire que je peux contribuer le plus rapidement à notre succès. C'est animé par cette volonté que je retrouve avec plaisir les corridors de l'Assemblée nationale. Viendront par la suite les importantes échéances électorales et, surtout, le rendez-vous que le Québec doit bientôt avoir avec son histoire », déclare Claude Villeneuve.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418) 720-5717 ou [email protected]