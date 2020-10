Classement Maclean's 2021 - L'Université de Sherbrooke toujours première au Canada pour la satisfaction des étudiantes et étudiants

Un résultat particulièrement significatif cette année

Pour l'UdeS, le résultat est d'autant plus significatif cette année, alors que le coup de sonde, mené entre février et septembre 2020, prend en compte la situation inédite de COVID-19 et la décision de l'institution de tenir un maximum d'activités en présentiel sur ses campus.

« Ce niveau exceptionnel d'appréciation de la part de nos étudiantes et étudiants, qui se maintient dans une période tout aussi exceptionnelle, nous confirme que notre mobilisation autour d'une approche audacieuse visant à offrir la meilleure expérience universitaire en présentiel à notre communauté étudiante, dans le contexte actuel, porte ses fruits », affirme fièrement le professeur Pierre Cossette, recteur de l'UdeS.

À ce propos, Justine Boivin, étudiante au baccalauréat en communication appliquée, ajoute : « C'est une belle démonstration que l'on tient à notre apprentissage et au développement de nos relations interpersonnelles. Et ça me fait du bien de pouvoir retrouver mes amis… même à 2 mètres! »

De son côté, Charles Bourgeois, étudiant au doctorat en éducation, mentionne : « J'observe que d'offrir au moins quelques séances en présentiel favorise l'établissement d'une relation pédagogique plus forte entre le chargé de cours/professeur et les personnes étudiantes, ce que j'apprécie particulièrement. »

Faits saillants du sondage pour l'Université de Sherbrooke parmi les universités canadiennes

1 re dans 6 des 10 aspects du sondage étudiant : personnel enseignant et administratif, personnel dédié aux services à la vie étudiante et en santé mentale, conseillers pédagogiques et apprentissage expérientiel.

Des services d'aide à dimension humaine

À l'heure où les impacts psychosociaux de la pandémie affectent grandement la population québécoise, les services mis en place à l'UdeS sur le plan de la santé psychologique sont particulièrement appréciés des étudiantes et étudiants, qui placent même au premier rang canadien du sondage le personnel qui y est dédié.

L'institution s'illustre notamment par son réseau d'aides à la vie étudiante (AVE), formé de membres du personnel qui soutiennent la communauté étudiante sur les plans personnel, universitaire et professionnel. Coordonnatrice académique au Centre de langues, l'aide à la vie étudiante Katherine Pérusse, mentionne : « Nos étudiants, on les aime et on a à cœur leur santé et leur réussite. C'est formidable de voir qu'ils ont recours au réseau des AVE pour des conseils, de l'écoute. C'est vraiment ça, l'UdeS : une université humaine. »

Innovation pédagogique et apprentissage pratique

Avec 80 % de ses étudiantes et étudiants de baccalauréat qui effectuent des stages, l'UdeS se distingue sur le plan de l'intégration des apprentissages et du développement des savoir-faire.

« Les stages rendent vraiment notre expérience enrichissante, ajoute l'étudiante Rosalie Mathieu, présentement en stage cet automne en communication. Ça nous permet de consolider nos acquis et d'explorer toutes les facettes de notre domaine. »

Actuellement au doctorat en télédétection, après avoir effectué un baccalauréat en physique, Alexandre Simoneau abonde dans le même sens. Pour lui, le régime coopératif est un aspect important qui distingue l'UdeS : « Les stages sont un excellent moyen d'approfondir ses connaissances et d'obtenir de l'expérience de travail pertinente. »

Travaux pratiques, laboratoires, apprentissage par problème ou par projet, étude de cas réels constituent autant d'occasions pratiques de contextualiser les savoirs. Ces approches pédagogiques innovantes se révèlent fortement prisées des étudiantes et étudiants, à la lumière du plus récent classement Maclean's.

L'appréciation du personnel enseignant, qui met en œuvre cette diversité de formules innovantes, passe même cette année de la deuxième à la première position, au sondage.

À cet effet, William Poirier, étudiant au baccalauréat en enseignement au primaire et au préscolaire, indique : « À l'UdeS, le contact humain occupe une place primordiale dans l'enseignement. Les professeurs sont disponibles, à l'écoute et ont notre bien-être et notre réussite à cœur. Ici, tout le monde trouve sa place! »

Sherbrooke, ville universitaire par excellence au Canada

« Nous félicitons aussi l'Université Bishop's, qui se classe également en première place pour la satisfaction des étudiantes et étudiants, dans la catégorie des universités de premier cycle. Nos deux institutions peuvent se targuer d'être les plus appréciées pour poursuivre des études supérieures, ce qui positionne Sherbrooke à titre de ville universitaire par excellence au Canada », conclut le recteur Pierre Cossette.

Du personnel bienveillant à l'écoute de la communauté étudiante

