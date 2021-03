En 2021, la désignation de l'entreprise comme étant la meilleure de sa catégorie a été mise en évidence dans la récente étude Aite Matrix portant sur l'analyse des coûts de transaction

NEW YORK, 23 mars 2021 /CNW/ - Abel Noser Solutions a été classée comme le principal fournisseur mondial de TCA multi-actifs par Aite Group dans son étude de marché exhaustive de 2021 qui comprenait des entreprises comme Bloomberg LP, ISS LiquidMetrix et Virtu Financial. Aite Group, une société internationale de recherche et de conseil en matière financière, qui offre des services de recherche et des conseils complets et réalisables sur des questions commerciales, technologiques et réglementaires, dessert nombre des meilleurs établissements, fournisseurs de technologie et sociétés d'experts-conseils côté acquisition et vente dans le monde entier.

Le rapport de 70 pages reconnaît l'accent mis par Abel Noser sur l'innovation des produits et le service à la clientèle. Il fait suite à la note attribuée l'an dernier à Abel Noser par Greenwich Associates en tant que principal fournisseur TCA de titres à revenu fixe à l'échelle mondiale. « Abel Noser s'est révélée une entreprise leader sur le marché en matière d'analyse, surtout en ce qui concerne le service à la clientèle, la force de la clientèle et les caractéristiques des produits. Le score agrégé plaçait l'entreprise dans notre meilleure catégorie et illustre l'importance accordée à l'excellence », a expliqué Audrey Blater, Ph.D., directrice de recherche chez le groupe Aite.

Soulignant l'importance de cette désignation, Peter Weiler, co-président directeur général d'Abel Noser Holdings, a déclaré : « Nous gagnons constamment des contrats en proposant des améliorations relatives à la facilité d'utilisation, comme un portail central pour tous les produits, et en effectuant des analyses comparatives sur l'étendue et les méthodologies de pointe. De plus, notre moteur avancé d'analyse par les pairs utilise l'un des plus grands univers de comparaison au monde avec des billions de points de données en titres à revenu fixe, en actions, en contrats de change à terme et contrats à terme. » Réfléchissant sur le recours croissant à la TCA comme élément essentiel de la stratégie d'investissement institutionnel, M. Weiler a ajouté : « Compte tenu du rôle croissant que joue le commerce fondé sur l'analyse, nous sommes ravis de cette validation de notre capacité d'offrir une gamme vraiment novatrice d'analyses des coûts commerciaux et de la réglementation à un si grand nombre de participants au marché. »

Le rapport a également déterminé que les titres à revenu fixe et la surveillance du marché sont des tendances clés de l'industrie pour l'avenir et a noté qu'Abel Noser avait fortement investi dans ces domaines, ainsi que dans un produit d'analyse de la capacité du fonds qui quantifie l'incidence de la croissance du fonds sur le rendement et l'alpha. « Nous sommes honorés par cette cote accordée par Aite Group », a déclaré Steve Glass, co-président directeur général de l'entreprise. « Elle valide notre engagement passé et actuel à l'égard des outils TCA de nouvelle génération tels que les titres à revenu fixe, les devises et les produits dérivés. Notre plateforme TCA intégrée avant et après les opérations permet aux clients d'évaluer ou de recréer leur flux de travail, afin d'évaluer les inefficacités en fonction de la fréquence, de la classe d'actifs et de la stratégie. Les utilisateurs peuvent mesurer les coûts ou évaluer la meilleure exécution à chaque étape du cycle de vie du commerce avec la possibilité de procéder de manière très précise et fiable. Cette désignation reconnaît les nombreuses fonctionnalités révolutionnaires qu'offre notre entreprise. »

À propos d'Abel Noser Solutions

Abel Noser Solutions est depuis longtemps respecté en tant que leader de la campagne visant à réduire les coûts associés à la négociation d'actifs multiples. Avec des centaines de clients dans le monde entier, Abel Noser Solutions propose des produits logiciels novateurs ainsi que des services de consultation et des services personnalisés dans les domaines de l'analyse commerciale, de la conformité et de la surveillance commerciale. La société conserve sa place de leader de l'innovation en matière de TCA, de logiciels de conformité et de solutions de service. Pour en savoir plus, consultez le site www.abelnoser.com.

À propos d'Aite Group

Aite Group est un cabinet international de recherche et de conseil qui offre des conseils exhaustifs et exploitables sur les questions commerciales, technologiques et réglementaires et leur incidence sur le secteur des services financiers. Grâce à son expertise dans les domaines des services bancaires, des paiements, de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des marchés financiers, la société guide activement ses clients en leur fournissant des renseignements uniques, des informations fiables et un accès sans précédent pour les analystes, ce qui permet une prise de décisions plus judicieuses et des performances optimisées, et ce, tous les jours. Pour en savoir plus, consultez le site www.aitegroup.com.

