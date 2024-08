Classavatar : l'application québécoise qui révolutionne la communication scolaire

Une solution numérique innovante et socialement engagée

MONTRÉAL, le 21 août 2024 /CNW/ - Classavatar fait aujourd'hui son entrée officielle sur la scène éducative québécoise avec son nouveau look! Cette application numérique a été conçue pour renforcer le sentiment d'appartenance des élèves envers l'école et améliorer les échanges entre enseignants et parents. Imaginée et développée par Isabelle Lemieux, enseignante, orthopédagogue et entrepreneure, Classavatar se positionne comme une alternative innovante aux outils pédagogiques existants.

Des chiffres qui préoccupent

Sur 60 centres de services au Québec, 54 rapportent une baisse du taux de diplomation en 5 ans. Cette donnée alarmante découle entre autres d'un manque de connexion, dès le primaire, des parents avec la vie scolaire de leurs enfants. Classavatar vient donc répondre à ce besoin crucial en facilitant l'implication des parents et en fournissant un outil adapté pour soutenir les enseignants et améliorer l'engagement des élèves.

Une application ludique et bienveillante

Ce système ludique, combiné à des points et des récompenses par l'entremise d'avatars personnalisés, encourage les élèves à progresser et à réussir dans un environnement stimulant et bienveillant. En plus de son impact sur l'engagement scolaire, l'application améliore la communication entre les écoles et les parents, en facilitant le partage de messages, de travaux et de photos. De plus, en étant ainsi mieux informés et plus impliqués, les parents développent une plus grande confiance dans leur capacité à soutenir la réussite académique et le bien-être de leur enfant.

«Ce projet est bien plus qu'une application, c'est une mission sociale qui me tient profondément à cœur. Nous avons voulu créer un environnement d'apprentissage positif en renforçant la collaboration entre parents et enseignants, tout en générant un impact social significatif!» partage Isabelle Lemieux, fondatrice de Classavatar.

«Créer une communauté réunissant intervenants, parents, élèves est nécessaire à la santé de notre système d'éducation.» évoque Patrick Huot, Éducateur spécialisé.

La protection des données au cœur du projet

Dans un contexte où la protection des données personnelles est une priorité, Classavatar se distingue des autres applications scolaires courantes souvent hébergées à l'étranger, en garantissant un hébergement en sol canadien. Ce respect des réglementations provinciales contribue à son essor. Afin de couvrir ces frais d'hébergement et de sauvegarde de données liés au parcours scolaire de leur enfant, les parents auront la possibilité de défrayer un coût mensuel minime de 2.99$. Ils auront également, à travers l'OBNL La Grande Classe, la possibilité de parrainer une famille n'ayant pas les moyens de s'offrir l'accès aux fonctionnalités supplémentaires de la plateforme. L'application est en revanche gratuite pour le personnel enseignant et tous leurs élèves.

Un succès déjà palpable

Cette plateforme de gestion de classe et de communication a su capter l'attention des milieux scolaires : une centaine de classes à travers le Québec ont utilisé Classavatar l'an passé ainsi que plus de vingt écoles primaires au Québec, couvrant plusieurs centres de services scolaires. L'application a également franchi les frontières québécoises en trouvant preneurs dans des établissements francophones en Ontario et en Colombie-Britannique. En plus des licences déjà attribuées, 200 autres demandes sont actuellement en cours de traitement, ce qui témoigne de l'adoption rapide de cette nouvelle solution par la communauté éducative. Bien que Classavatar ne bénéficie pas encore de subventions gouvernementales, elle a reçu les éloges du ministère de l'Éducation et est déjà recommandée par plusieurs conseillers pédagonumériques à travers le Québec.

À propos de Classavatar

Classavatar est une application québécoise innovante développée pour faciliter la communication et favoriser la motivation des élèves dans un environnement bienveillant. Créée par Isabelle Lemieux, cette plateforme numérique vise à uniformiser les pratiques pédagogiques gagnantes et à garantir une protection optimale des données des utilisateurs.

SOURCE Classavatar Inc.

Pour toute demande d'information supplémentaire ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec : Cyrielle Guillaume, Oui l'agence, 514-430-6825, [email protected]