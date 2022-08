NEW YORK, 3 août 2022 /CNW/ - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) a annoncé aujourd'hui que CliftonLarsonAllen LLP (CLA) , le huitième plus grand cabinet comptable aux États-Unis, a pris de l'expansion pour louer la totalité du 51e étage au One Grand Central Place, pour un total de 12 422 pieds carrés. CLA a triplé son espace de bureau dans l'immeuble après avoir emménagé il y a un peu moins de 2 ans.

« Nous sommes ravis de notre croissance au One Grand Central Place en collaboration avec ESRT et des possibilités supplémentaires que nous pourrons créer dans cet espace, a déclaré Jen Leary, chef de la direction de CLA. Notre expansion a été un processus clé en main et agréable grâce à ESRT, et elle témoigne du dévouement et de la vision avant-gardiste de nos professionnels. »

One Grand Central Place offre aux locataires des espaces de bureau et des commodités de premier plan, notamment un centre de conférence réservé aux locataires, de multiples options de restauration et un accès dans l'immeuble à cinq lignes de métro, aux trains de banlieue et aux détaillants de la gare Grand Central Station.

« Nous sommes heureux de répondre aux besoins liés à la croissance de CLA au One Grand Central Place, a déclaré Thomas P. Durels, vice-président directeur, Immobilier, Empire State Realty Trust. Nous continuons de contribuer à la quête du marché vers la qualité grâce aux nombreux services dans l'immeuble et à nos espaces entièrement modernisés qui offrent un environnement de première qualité avec des commodités sans pareille. »

Andrew Blaustein et Ben Shapiro de Newmark ont représenté CLA dans les négociations du bail. Scott Klau, Neil Rubin, Erik Harris et William Cohen, de Newmark, représentaient le propriétaire de l'immeuble.

De plus amples renseignements sur One Grand Central Place se trouvent en ligne .

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) est une fiducie de placement immobilier (FPI) qui possède et gère des bureaux, des commerces de détail et des immeubles multirésidentiels à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York. ESRT est propriétaire de l'Empire State Building, l'édifice le plus célèbre au monde, et de l'attraction numéro 1 aux États-Unis et numéro 3 dans le monde selon les Travelers' Choice Awards 2022 de TripAdvisor, l'Observatoire de l'Empire State Building nouvellement réinventé et emblématique. L'entreprise est un chef de file dans les domaines de la santé des bâtiments, de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'environnement intérieur. Elle a les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par pied carré parmi tous les portefeuilles de FPI cotés en bourse de New York. En date du 30 juin 2022, le portefeuille d'ESRT comprenait environ 9,2 millions de pieds carrés d'espace à bureaux locatif, 700 000 pieds carrés d'espace de vente au détail locatif et 625 unités résidentielles réparties sur deux propriétés multifamiliales. Pour en savoir plus sur Empire State Realty Trust, visitez esrtreit.com et suivez ESRT sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

À propos de CLA

CLA a pour mandat de créer des possibilités pour nos clients, nos employés et nos collectivités grâce à des services consultatifs de gestion de patrimoine axés sur l'industrie, d'impartition, de vérification, de fiscalité et de consultation. Avec plus de 7 500 employés, 121 emplacements aux États-Unis et une vision mondiale, nous promettons de vous connaître et de vous aider. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site CLAconnect.com . Les services de conseils en placement sont offerts par l'intermédiaire de CliftonLarsonAllen Wealth Advisors, LLC, un conseiller en placements enregistré auprès de la SEC.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont reconnaissables grâce aux mots comme « suppose », « croit », « estime », « s'attend », « a l'intention », « planifie », « projette », à la forme négative de ces mots ou aux mots ou expressions semblables qui ne concernent pas des sujets de nature historique. Vous devez faire preuve de prudence dans l'interprétation et l'utilisation des énoncés prospectifs, car ils comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui, dans certains cas, échappent au contrôle d'ESRT et pourraient avoir une incidence importante sur les résultats, le rendement ou les réalisations réels. Ces facteurs et risques comprennent, sans s'y limiter, la crise de santé publique actuelle et la perturbation économique causée par la pandémie de COVID-19, une défaillance des conditions ou du rendement concernant tout événement ou transaction décrits ci-dessus, des changements réglementaires, ainsi que d'autres risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les documents déposés par ESRT et Empire State Realty OP (ESROP) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris ceux énoncés dans le rapport annuel d'ESRT et d'ESROP sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Sauf si la loi l'exige, ESRT et ESROP ne s'engagent pas à mettre à jour un énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479871/Empire_State_Realty_Trust_Inc_Logo.jpg

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Empire State Realty Trust, Brock Talbot, 347 804-7863, [email protected]