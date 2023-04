MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO, www.cjpme.org) demande une action immédiate après avoir découvert que de nombreux politiciens canadiens de premier plan ont placé des publicités sur un site Web appelé TheJ.ca, qui héberge régulièrement du contenu raciste. Dans un rapport publié aujourd'hui et intitulé "Légitimer la haine", CJPMO a découvert des publicités diffusées sur TheJ.ca au nom du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et d'autres politiciens aux niveaux fédéral, provincial et municipal, ainsi que d'une variété d'entreprises et d'organisations à but non lucratif.

Le rapport souligne que le site web publie régulièrement des contenus racistes discréditant les mouvements de défense des droits civiques des Noirs, les militants handicapés, les musulmans, les Arabes, les Palestiniens et les revendications autochtones, y compris des articles affirmant que certains groupes ethniques "comptent plus" que d'autres.

"Grâce à leur publicité, ces politiciens et entreprises canadiens fournissent le financement qui permet à ce site web de propager son contenu dangereux, faux et raciste", a déclaré Thomas Woodley, président de CJPMO.

Parmi les contenus les plus ignobles publiés sur TheJ.ca, tels que décrits dans le rapport de CJPMO, on peut citer

Une colonne intitulée "Les vies juives comptent PLUS", qui s'oppose au mouvement Black Lives Matter en affirmant que "non seulement les vies juives comptent, mais elles comptent encore plus". Pourquoi ? Elles comptent plus parce que leur existence contribue davantage au bien public que les vies d'autres groupes ethniques [...] Il y a peut-être un élément de survie du plus fort à l'œuvre".

Un article se moquant de la reconnaissance des terres indigènes et affirmant que l'idée que le colonialisme européen a volé des terres aux peuples indigènes est un "mythe".

Un article affirmant que les Arabes "doivent embrasser la modernité" ou risquer de retourner au "primitivisme tribal du désert".

Une lettre affirmant que "l'immigration islamique en Occident" apporte des "attitudes empoisonnées" et que, pour cette raison, l'auteur "hésite à aller même dans un restaurant Falafel".

Des éditorialistes qui nient l'indigénéité et la culture palestiniennes, et décrivent les Palestiniens comme "l'ennemi intérieur" et comme un "cancer" qui doit être "éliminé".

CJPMO demande aux politiciens impliqués de cesser immédiatement de faire de la publicité sur ce site web raciste et de publier des déclarations officielles prenant leurs distances par rapport à ce site web et à ses opinions odieuses.

SOURCE Canadians for Justice and Peace in the Middle East

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter Michael Bueckert, VP CJPMO : 613-315-7947 ou [email protected]