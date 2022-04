Don de produits périodiques essentiels avec le soutien de I Support The Girls

TORONTO, le 5 avril 2022 /CNW/ - L'entreprise internationale Citron Hygiène, spécialisée dans les produits et services d'hygiène destinés aux salles de bains, et Aunt Flow, fournisseur de distributeurs de produits périodiques gratuits, font conjointement don de 20 000 produits périodiques en vue d'apporter un soutien aux personnes affectées par le conflit en Ukraine. Avec l'aide de l'organisation à but non lucratif I Support The Girls (ISTG), spécialisée dans l'aide aux femmes en situation de pauvreté, elles offriront ces produits essentiels aux personnes qui en ont besoin en Ukraine.

Robert Guice, CEO de Citron Hygiène, affirme : « Nous nous engageons dans la lutte contre la précarité menstruelle. Nous aidons les entreprises et les institutions du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni à répondre aux besoins de base des femmes et des personnes menstruées qui utilisent leurs salles de bains en leur fournissant des produits menstruels gratuits pour répondre aux situations d'urgence, ainsi que des distributeurs sûrs et hygiéniques. Par notre partenariat avec Aunt Flow et ISTG, nous renforçons notre soutien à la dignité menstruelle en Ukraine. »

« Les règles ne s'arrêtent pas en temps de pandémie ou de guerre », ajoute Claire Coder, fondatrice et CEO d'Aunt Flow. « En faisant don de ces produits périodiques aux personnes ukrainiennes affectées par le conflit, nous espérons leur apporter une aide modeste mais judicieuse. Grâce à notre action, les personnes menstruées ne devraient plus se soucier de leur accès à des produits aussi essentiels que des tampons ou des serviettes hygiéniques. Nous sommes très reconnaissants à Citron Hygiène et à ISTG pour le partenariat qu'ils ont conclu avec nous afin de rendre ce don possible. Celui-ci contribuera à la préservation de la santé, de l'hygiène et de la sécurité des personnes vivant en Ukraine et ailleurs. »

Rejoignez Citron Hygiène et Aunt Flow dans leur combat mondial contre la précarité menstruelle en faisant un don à ISTG et aux autres organisations engagées dans cette cause.

À propos de Citron Hygiène LP

Citron Hygiène LP est une entreprise mondiale de premier plan qui fournit des produits et services d'hygiène pour salles de bains aux entreprises désireuses d'améliorer leur image de marque en fournissant à leur clientèle et à leur personnel une expérience sanitaire de premier ordre. Fondée en 1996, Citron Hygiène a son siège à Toronto (Canada). Ses sites de production se trouvent au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Citron Hygiène est une entreprise privée faisant partie de Birch Hill Equity Partners, une société canadienne de capital-investissement de taille moyenne. Pour en savoir davantage, consultez www.citronhygiene.com

À propos d'Aunt Flow

Aunt Flow s'engage en faveur d'un accès global aux produits périodiques. Claire Coder a fondé Aunt Flow à la suite de règles inattendues, survenues alors qu'elle n'avait pas les produits requis pour réagir. Âgée de 18 ans, elle décide de consacrer sa vie à développer une solution permettant aux entreprises et aux écoles de fournir de manière durable des produits menstruels gratuits dans leurs toilettes. Actuellement, plus de 900 entreprises se sont jointes au mouvement lancé par Aunt Flow et se sont équipées de distributeurs gratuits fournissant des tampons et serviettes hygiéniques 100% biologiques. Pour 10 tampons ou serviettes distribués, Aunt Flow fait don de 1 produit à une personne menstruée dans le besoin. Cela s'appelle l'entraide. Pour obtenir davantage d'informations et pour intégrer le mouvement en faveur de la sécurité menstruelle, consultez le site www.goauntflow.com.

SOURCE Citron Hygiene

Renseignements: Joyce Telmo-Kanti, [email protected]