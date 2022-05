Citron Hygiène et « Aunt Flow » luttent contre la pauvreté des règles par le biais du plaidoyer et des salles de bain à travers l'Amérique du Nord

Près d'une étudiante sur quatre a du mal à s'offrir des produits menstruels, et 23 % des étudiantes à faible revenu ont déclaré avoir dû choisir entre l'achat de produits menstruels et la nourriture/les vêtements. Malgré le fait que 86% des personnes ayant leurs règles rapportent que celles-ci ont commencé de façon inattendue en public sans les produits d'hygiène menstruelle dont elles avaient besoin. La honte, le secret et les coûts inabordables empêchent un accès juste, hygiénique et équitable aux produits hygiéniques. Il s'agit de la pauvreté pendant les menstruations.

Le coût de la pauvreté liée aux règles est immense, le manque de dignité est inoubliable. Des études ont montrées que jusqu'à 70 % des personnes ayant leurs règles ont manqué l'école ou le travail à cause de celles-ci, et que leurs règles les empêchent de participer pleinement aux activités sociales.

Robert Guice, PDG de Citron Hygiène, a déclaré : « Nous nous sommes engagés à lutter contre la pauvreté liée aux règles et à soutenir l'équité en matière de menstruation. Nous aidons les entreprises et les institutions au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni à répondre aux besoins fondamentaux des femmes et des autres personnes ayant leurs règles qui utilisent leurs salles de bain en fournissant des distributeurs automatiques qui distribuent des produits hygiéniques gratuits pour une utilisation d'urgence et des boîtes d'élimination appropriées et salubres. En poursuivant notre partenariat avec « Aunt Flow » aux États-Unis et au Canada, nous renforçons notre engagement envers le mouvement menstruel en Amérique du Nord. »

« TOUT LE MONDE devrait avoir accès à des produits périodiques de qualité. Pourtant, les coupons d'alimentation et les services gouvernementaux essentiels pour femmes et enfants ne couvrent PAS ces produits de première nécessité. Personne ne devrait JAMAIS avoir à choisir entre la nourriture et les tampons. En nous associant à Citron Hygiène, nous sommes ravis d'étendre notre impact en créant davantage d'espaces favorables aux règles et en luttant pour mettre fin à la pauvreté liée aux règles au niveau international !» , a déclaré Claire Coder, PDG de Aunt Flow.

Et les bonnes nouvelles continuent d'affluer...

Avant la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle du 28 mai, Citron Hygiène parrainera un événement Instagram Live le 26 mai à 13 heures heure de l'Est et 10 heures heure du Pacifique, organisé par « Aunt Flow » et « PERIOD », une organisation mondiale à but non lucratif soutenant l'équité des règles.

L'événement Instagram Live est axé sur la Loi sur l'équité menstruelle pour tous (Menstrual Equity for All Act), ainsi que sur la rupture des tabous, la stigmatisation et l'accès aux produits hygiéniques dans les écoles.

Aucune étudiante ne devrait avoir à choisir entre ses études et rester à la maison pour gérer ses règles. Pourtant, une personne sur trois âgée de moins de 25 ans a du mal à s'offrir des produits hygiéniques.

Rejoignez Citron Hygiène et « Aunt Flow » pour soutenir un mouvement de menstruation en pleine expansion le 26 mai LIVE @periodmovement.

A propos de Citron Hygiène LP

Citron Hygiène LP est une entreprise mondiale de premier plan qui fournit des produits et des services d'hygiène pour les salles de bain aux entreprises et aux institutions qui cherchent à améliorer leur marque en offrant à leurs clients et à leurs employés une expérience de qualité supérieure dans les salles de bain. Forte d'une expérience de 45 ans dans le secteur, Citron Hygiène dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada, dispose de points de service dans tout le Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Citron Hygiène est une société de portefeuille fermée de Birch Hill Equity Partners, une société canadienne de capital-investissement de taille moyenne. Pour en savoir plus, consultez le site www.citronhygiene.com.

A propos de Aunt Flow

Aunt Flow s'engage à faire en sorte que tout le monde ait accès aux produits hygiéniques. Claire Coder a fondé Aunt Flow après que ses menstruations ont commencé en public et qu'elle n'avait pas les fournitures nécessaires. À 18 ans, elle a consacré sa vie à mettre au point une solution pour que les entreprises et les écoles puissent durablement fournir gratuitement des produits hygiéniques de haute qualité dans les salles de bain. Aujourd'hui, plus de 900 entreprises ont rejoint le mouvement menstruel avec Aunt Flow, en fournissant des distributeurs gratuits remplis de tampons et de serviettes 100% biologiques. Pour 10 tampons et serviettes vendus, Aunt Flow en donne 1 à une personne défavorisée. C'est ce que nous appelons les gens aidant les gens. PERIOD.® Pour plus d'informations et pour rejoindre le mouvement menstruel, visitez www.goauntflow.com.

SOURCE Citron Hygiene LP

Renseignements: Joyce Telmo-Kanti, [email protected]