Conçue pour revitaliser les relations entre les gouvernements et les gouvernés, la philosophie et la technologie de CITIZN rendent les interactions en temps réel entre les citoyens et les gouvernements non seulement possibles, mais aussi significatives et puissantes que les élections.

« Ce qui est encore plus radical que notre ambition de réconcilier le public avec leurs gouvernements », a expliqué Murray Simser, fondateur et PDG, « c'est notre approche pour garantir que la plate-forme profitera principalement à la population. CITIZN n'est pas une société de sondage, ni un groupe de pression, CITIZN est littéralement la voix organisée, mesurée et exprimée du peuple, construite par le peuple pour le peuple. Nous devons donc rencontrer un outil aussi puissant avec des approches tout aussi novatrices de la gouvernance et du capitalisme. »

À cette fin, au cours des 6 derniers mois, le conseil des ambassadeurs de CITIZN, composé de plus de 30 personnes bien connues, a rédigé le projet de constitution pour CITIZN Canada ; la charte. Elle garantit que les utilisateurs de chaque pays posséderont et bénéficieront de la majorité des revenus générés par la plateforme ; régiront son utilisation; et modifieront ses règles, politiques et fonctionnalités directement à partir de l'application - assurant ainsi une relation complémentaire entre la société de technologie axée sur le capital CITIZN Inc et les utilisateurs socialement motivés de CITIZN Canada », a ajouté Simser.

« Notre ambition est que, à plein régime, ce mariage de l'innovation et de la création de richesse à la Silicon Valley et de la volonté du peuple élève tout le monde et le dote d'un système capable d'apporter des changements sociétaux significatifs. » a déclaré Chris Wolfenberg, fondateur et président du conseil d'administration. « Comment demandez-vous ? En générant des revenus qui financeront la volonté du peuple ; qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leurs sociétés ou renforcer des politiques gouvernementales à grande échelle ; comme le financement d'hôpitaux ou de parcs, de bourses d'études ou de services.

« Plus les citoyens peuvent influencer les résultats entre et avant les élections, meilleure sera la qualité de leur représentation », a déclaré Nic Ruszkowski, président du Comité constitutionnel qui a rédigé la constitution du CITIZN Canada.

La semaine dernière, CITIZN a lancé son application en direct à la Collision Startup Conference, à Toronto, en tant qu'exposant au programme Alpha Startup. Ces applications pré-commerciales et pré-App Store en direct peuvent être consultées ici:

lien d'inscription

#iOS : Télécharger

#Android : Télécharger

À propos de CITIZN

Fondée en 2019 et située à Toronto, au Canada, CITIZN, Inc., l'API populaire alimentée par le réseau social de democracy. Créé par Murray Simser, vétéran de l'industrie technologique de la Silicon Valley et de Seattle, et l'expert politique devenu avocat de l'Ivy League, Chris Wolfenberg.

La plate-forme basée sur l'IA permet à TOUTES les personnes d'une société de contribuer de manière significative et mesurable à la conversation politique de leur pays tous les jours via une application sur leur téléphone intelligent.

