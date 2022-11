Avec plus de 1 600 employés dans le monde, la nouvelle organisation est désormais l'un des plus importants fournisseurs de solutions de renseignements pharmaceutiques sur le marché

YARDLEY, Pennsylvanie, 1er novembre 2022 /CNW/ - Norstella, un chef de file mondial qui offre des solutions de bout en bout qui facilitent l'accès des patients à des thérapies pouvant leur sauver la vie, a annoncé la conclusion de sa fusion avec Citeline (anciennement Pharma Intelligence), un chef de file dans le domaine de l'intelligence des essais cliniques.

Par suite de la conclusion de cet accord, l'entreprise mondiale de 5 milliards de dollars est désormais l'un des plus grands fournisseurs de solutions de renseignements pharmaceutiques sur le marché, comptant plus de 1 600 employés répartis entre les cinq marques qui composent Norstella : Evaluate, MMIT, Panalgo, The Dedham Group, et maintenant Citeline.

Cette fusion permettra à Norstella d'accorder la priorité à l'innovation rapide pour aider à guider les entreprises des sciences de la vie tout au long du processus de mise au point des médicaments afin que les patients puissent accéder plus rapidement aux thérapies.

« Nous sommes convaincus que l'accès des patients commence par la détermination des besoins non satisfaits et ne se termine pas tant qu'un patient n'a pas une thérapie en main », a déclaré Mike Gallup, chef de la direction de Norstella. « Alors que l'industrie se dirige vers des thérapies très ciblées axées sur des populations de patients plus petites, nos clients ont besoin de solutions qui fournissent des réponses concrètes à des questions commerciales cruciales pour aider à mettre les médicaments sur le marché plus rapidement, ce qui aide en fin de compte les patients à recevoir un traitement plus tôt. »

Depuis le processus de découverte clinique jusqu'à la commercialisation, les fabricants de produits pharmaceutiques sont submergés de données et inondés de questions sur l'application des données réelles, la compréhension du fardeau de la maladie, la communication de l'efficacité clinique d'un médicament, la révélation d'un résultat clinique positif non anticipé ou la quantification des conséquences d'un traitement retardé sur le marché.

En tant qu'organisation combinée, les solutions de Norstella permettront aux intervenants pharmaceutiques de déterminer rapidement les besoins cliniques non satisfaits, d'élaborer des essais cliniques avec des critères d'évaluation éclairés qui appuient les décisions de remboursement en aval et de cerner précisément les patients admissibles aux essais cliniques. La plateforme Instant Health Data (IHD) de Panalgo en est un excellent exemple. Elle peut intégrer les données d'essai clinique et les données réelles de Citeline, les données de MMIT sur les politiques, les restrictions et les laboratoires des patients, ainsi que les données sur les voies cliniques et les preuves du monde réel de The Dedham Group, en est un autre bon exemple-- toutes ces données peuvent être exploitées pour répondre rapidement aux questions clés liées au parcours du patient, au remboursement du payeur, ainsi qu'à la sécurité et à l'efficacité des produits thérapeutiques.

« Cette union est une occasion pour Citeline et Norstella de faire progresser leur mission commune de mettre des thérapies à la disposition des patients qui en ont besoin, a déclaré Jay Nadler, président-directeur de Norstella et Ramsey Hashem, chef de la direction de Citeline. Nous ressentons l'urgence d'avoir un impact, et nous croyons que nous pouvons apporter une innovation qui changera la vie des patients. »

M. Gallup a ajouté : « Une philosophie clé de Norstella est d'innover en partenariat avec nos clients; nous continuerons de demander à nos clients où il y a une lacune et comment nous pouvons la combler. Ensemble, nous visons à créer un marché des soins de santé plus innovant et plus accessible pour tous. »

À propos de Norstella

À Norstella, notre mission est simple : aider les patients à avoir accès à des thérapies qui sauvent des vies. Norstella se compose de plusieurs organisations de premier plan-- Citeline, Evaluate, MMIT, Panalgo et The Dedham Group-- qui se sont unies pour offrir une gamme complète de services et de solutions de conseil pharmaceutique. En tant qu'organisation unique, Norstella fournit à ses clients du secteur des sciences de la vie les outils et l'expertise dont ils ont besoin pour composer avec les complexités à chaque étape du cycle de développement d'un médicament, du pipeline au patient. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Norstella ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Citeline

Citeline (anciennement Pharma Intelligence) offre une gamme complète de renseignements commerciaux complémentaires de veille stratégique pour répondre aux besoins évolutifs des professionnels des sciences de la vie afin d'accélérer le lien entre les traitements et les patients d'une part et les patients et les traitements d'autre part. Ces solutions et services axés sur le patient fournissent et analysent des données utilisées pour orienter les décisions cliniques, commerciales et réglementaires et créer des possibilités de croissance réelles.

Nos équipes internationales d'analystes, de journalistes et de consultants suivent le rythme des industries pharmaceutiques, biomédicales et des technologies médicales, tout en s'appuyant sur des connaissances d'experts, notamment sur les maladies clés, les essais cliniques, la recherche et le développement et les autorisations de médicaments, les prévisions du marché et plus encore. Pour en savoir plus sur l'un des partenaires en sciences de la vie les plus dignes de confiance au monde, visitez Citeline.

