Cité Mémoire rallume le Vieux-Montréal!

Dix tableaux emblématiques à nouveau diffusés dès le 17 mai 2026.

MONTRÉAL, le 16 mai 2026 /CNW/ - Après une pause d'un an, Montréal en Histoires est heureux d'annoncer le retour de plusieurs tableaux emblématiques du parcours Cité Mémoire Montréal . Dès le 17 mai 2026, date anniversaire de la fondation de Montréal, dix tableaux seront à nouveau projetés sur quatre sites physiques du Vieux-Montréal, permettant aux Montréalais et aux visiteurs de découvrir ou revivre cette expérience immersive unique où l'histoire, la poésie, l'image et la musique se rencontrent dans l'espace public.

Cette relance est rendue possible grâce à une contribution de $ 687 000 de la Ville de Montréal répartie sur trois ans, confirmant ainsi l'importance de Cité Mémoire dans le paysage culturel et touristique montréalais.

Pour profiter pleinement du parcours, présenté gratuitement et à l'année, du mercredi au dimanche dès la tombée de la nuit, il est recommandé de télécharger l'application mobile Cité Mémoire, qui permet d'accéder aux trames audios des projections et d'enrichir l'expérience des visiteurs.

Depuis sa création, Cité Mémoire, véritable musée à ciel ouvert, s'est imposée comme l'une des signatures culturelles distinctives du Vieux-Montréal et un. L'œuvre, conçue par les artistes Michel Lemieux et Victor Pilon, sur des textes et une dramaturgie de Michel Marc Bouchard, transforme les murs, les ruelles et les places publiques en espaces narratifs et poétiques inspirés de l'histoire de Montréal.

« Le retour des tableaux de Cité Mémoire dans le Vieux-Montréal est une excellente nouvelle pour Montréal, ses citoyens et pour l'ensemble de l'industrie touristique et culturelle. Nous remercions chaleureusement la mairesse de Montréal, Soraya Martinez, ainsi que la Ville de Montréal pour leur soutien et leur confiance envers cette œuvre qui contribue à l'animation du Vieux-Montréal en soirée et au rayonnement culturel de la métropole auprès des visiteurs d'ici et d'ailleurs », souligne Martin Laviolette, fondateur et producteur délégué de Montréal en Histoires.

.À propos de Cité Mémoire

Cité Mémoire est un parcours multimédia immersif qui fait revivre l'histoire à travers des tableaux projetés en image, en parole et en musique dans l'espace public. Depuis son lancement, l'expérience est devenue une des œuvres culturelles emblématiques de Montréal et un attrait touristique reconnu.

SOURCE Montréal en Histoires

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