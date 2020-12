Début des travaux d'infrastructures « Le pôle commercial Cité 3000 progresse puisque la Ville de Contrecœur a obtenu toutes les autorisations gouvernementales lui permettant de débuter la construction du carrefour giratoire à partir de l'autoroute 30 et de la Montée de la Pomme d'Or. Ces travaux, nécessaires au développement du pôle commercial, débuteront dès le printemps 2021. Je suis enthousiaste à cette concrétisation de ce projet important pour notre population et celle des environs. Il m'importe de souligner que l'implantation commerciale de Canac assurera la création de nombreux emplois dans un avenir rapproché. Cet autre jalon commercial attendu par la population confirme que la Ville de Contrecœur sera portée en 2021 par la réalisation de projets économiques qui auront des retombées non seulement sur l'achat local, mais également sur la vie communautaire », précise M me Maud Allaire, mairesse de la Ville de Contrecœur.

« La construction de la 32e succursale de Canac devrait débuter au cours de l'été prochain, une fois que les travaux d'infrastructures seront entamés par la Ville. Cette nouvelle succursale totalisera 43 000 pieds carrés de superficie et comptera un entrepôt de 31 000 pieds carrés. Elle nous permettra de desservir la population d'une ville en plein essor démographique tout en créant plus de 125 emplois », mentionne M. Pierre Laberge, président de Canac.

« En plus de Canac, d'autres commerçants et une bannière hôtelière démontrent un intérêt pour le secteur. Notre objectif est d'attirer des bannières stratégiques et appréciées d'une large clientèle afin de desservir autant les besoins de la population environnante, que ceux des travailleurs qui seront en transit sur ce pôle commercial et éventuellement sur le pôle industriel. Le développement de ce dernier est en lien direct avec l'agrandissement du Port de Montréal qui, selon les informations publiques, prévoit débuter ses travaux au cours de 2021 pour une mise en service du terminal Contrecœur en 2024. L'échéancier est donc bien aligné pour concrétiser cet ambitieux projet », explique M. Yves Samuel, président de Grilli Samuel Consortium Immobilier.

Rappelons que le Fonds immobilier de solidarité FTQ et l'entrepreneur Grilli Samuel Consortium Immobilier ont fait l'acquisition de 4,3 millions de pieds carrés de terrain de la Ville de Contrecœur dans le but d'y développer deux pôles stratégiques. Le pôle commercial -- Cité 3000 -- qui est situé à proximité de l'autoroute 30. Il regroupe 2 millions de pieds carrés de terrain sur lesquels seront construits des bâtiments à vocation commerciale ainsi qu'une aire de services autoroutiers. Le pôle industriel -- Technopôle Contrecœur -- correspond à 40 % des bâtiments du projet global. Il est situé aux abords du fleuve Saint-Laurent, de la ligne ferroviaire du CN, du réseau de gaz naturel de Énergir et de la route 132. Il regroupe 2,3 millions de pieds carrés de terrain répartis en une quinzaine de lots sur lesquels seront construits des entrepôts et des centres de distribution à valeur ajoutée pour le traitement d'un grand volume de marchandises.

A propos de Canac, leader en rénovation depuis plus de 145 ans

Canac est la première chaîne de quincaillerie et de matériaux de construction indépendante à avoir vu le jour à Québec. Son expertise de plus de 145 ans lui permet de perpétuer l'esprit des quincailleries d'autrefois dans un environnement moderne et avec un personnel qualifié, formé par son centre de formation continue accrédité par Emploi-Québec. Canac dessert aussi bien les particuliers que les entrepreneurs et propose des prix agressifs qui défient toute compétition.

Depuis l'acquisition par le Groupe Laberge en 1985, l'expansion de l'entreprise est axée sur l'ouverture de nouvelles quincailleries modernes et sur la rénovation des succursales existantes pour mieux les adapter aux besoins et aux attentes des consommateurs. L'implantation d'une nouvelle succursale à Contrecœur témoigne de cette volonté et s'inscrit dans la vision de croissance et d'avenir de ses dirigeants. Aujourd'hui, Canac embauche plus de 4 200 travailleurs à temps partiel et à temps complet.

À propos de Grilli Samuel Consortium Immobilier

Grilli Samuel Consortium Immobilier est une entreprise multidisciplinaire spécialisée dans le développement résidentiel, commercial et industriel dans la région de Montréal et Québec. Grilli Samuel est reconnue pour sa connaissance approfondie du marché immobilier, la qualité supérieure de ses projets et son approche personnalisée. www.grillisamuel.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 mai 2020, il comptait 58 projets en développement d'une valeur de 3,7 milliards de dollars, 80 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pieds carrés de terrain à développer et 115 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec.

