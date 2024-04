CHICAGO, 3 avril 2024 /CNW/ - Cision PR Newswire, le leader de l'industrie de la distribution de communiqués de presse, annonce le lancement canadien de SocialBoost, un nouvel outil de médias sociaux conçu pour révolutionner le partage social des communiqués de presse. Cette offre innovante, propulsée par SoSha, permet aux organisations de créer des publications sur les réseaux sociaux pour que les utilisateurs consommant ces publications puissent facilement les partager sur leurs propres médias sociaux, créant ainsi le potentiel d'augmenter exponentiellement l'engagement social organique.

Cision PR Newswire lance SocialBoost! 5 raisons pour lesquelles il est important d'augmenter l'engagement dans les médias sociaux

Cet outil de partage social constitue une nette amélioration par rapport aux boutons de partage social traditionnels et aux fonctionnalités de repostage, car il offre une manière de partager plusieurs suggestions de messages pré-écrits et d'images adaptées aux principales plateformes sociales telles que X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Facebook, Instagram, LinkedIn et WhatsApp. Plus de la moitié (60 %) des consommateurs expriment le désir que les compagnies leur donnent des indications sur le type de contenu qu'ils devraient créer et partager. Avec le produit SocialBoost de Cision PR Newswire, les professionnels du marketing et des relations publiques peuvent facilement créer du contenu social pour les consommateurs, augmentant ainsi la probabilité de partages sociaux.

"Notre mission chez SoSha est de développer une technologie qui aide les organisations à exploiter le pouvoir de l'engagement social organique comme une alternative efficace aux annonces numériques payantes. Le partenariat de SoSha avec Cision PR Newswire pour le lancement de SocialBoost offre une solution puissante, soigneusement conçue pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels des relations publiques", a déclaré Tudor Mihailescu, co-fondateur et PDG chez SoSha.

En plus d'augmenter les partages sociaux, les clients auront désormais accès à des données améliorées sur le partage social telles que les visiteurs uniques, les clics totaux et les clics et partages par plateforme sociale.

« PR Newswire continue de fournir à nos clients des outils de communication innovants à travers les médias payants, acquis, partagés et détenus, » a déclaré Matt Brown, directeur commercial et directeur général de Cision PR Newswire. « Avec SocialBoost, nos clients peuvent étendre la portée de leurs nouvelles en permettant à leurs lecteurs de partager facilement leur message sur diverses plateformes de médias sociaux. Cette nouvelle solution garantira que le message de nos clients soit visible à un public encore plus large et plus ciblé. C'est uniquement avec Cision PR Newswire que vous pouvez atteindre ce niveau de visibilité, soutenu par des rapports complets sur les résultats qualitatifs et quantitatifs."

Les avantages de SocialBoost

Selon Stackla, le contenu généré par les utilisateurs (CGU) influence 79 % des décisions d'achat. Avec SocialBoost pour les communiqués de presse, les compagnies peuvent désormais prendre le contrôle de leur récit sur les médias sociaux et recueillir facilement du contenu généré par les utilisateurs. Un client du Fortune 50 a signalé une augmentation des partages sociaux sur ses communiqués de presse de 1900 % et des visites de communiqués de presse de 30 % lors de l'utilisation de SocialBoost. Avec SocialBoost, les compagnies peuvent :

Augmenter la visibilité et l'engagement : Élargir la visibilité de la marque, atteindre de nouveaux publics sur les médias sociaux et générer du trafic vers les communiqués de presse. Le widget SocialBoost assure une exposition maximale, apparaissant sur 90 % des sites en aval dans le réseau de PR Newswire.

: Élargir la visibilité de la marque, atteindre de nouveaux publics sur les médias sociaux et générer du trafic vers les communiqués de presse. Le widget SocialBoost assure une exposition maximale, apparaissant sur 90 % des sites en aval dans le réseau de PR Newswire. Expérience de partage sans effort : Offrir une expérience de partage conviviale en permettant le partage direct à partir des communiqués de presse avec des suggestions de messages pré-écrits pour chaque plateforme. Les audiences n'ont plus besoin de créer leur propre contenu ou de partager des informations personnelles avec une plateforme tierce.

: Offrir une expérience de partage conviviale en permettant le partage direct à partir des communiqués de presse avec des suggestions de messages pré-écrits pour chaque plateforme. Les audiences n'ont plus besoin de créer leur propre contenu ou de partager des informations personnelles avec une plateforme tierce. Amplifier le partage organique : Avec une expérience de partage rendue plus facile, le partage organique augmente avec la possibilité d'augmenter l'engagement social de 100 fois.

: Avec une expérience de partage rendue plus facile, le partage organique augmente avec la possibilité d'augmenter l'engagement social de 100 fois. Contrôler le récit : Assurer un partage cohérent et exact du message sur les plateformes de médias sociaux en proposant des suggestions de publications sociales pré-écrites faciles à partager. Cela permet aux organisations de prendre en charge le récit et la réputation de leur marque.

"SocialBoost change la donne pour le communiqué de presse", a déclaré Danny Selnick, conseiller chez SoSha et vétéran de 35 ans de l'industrie du fil de presse. "Cette technologie innovante est un incontournable pour les communicateurs qui comprennent la nécessité et la puissance de l'engagement sur les médias sociaux, et SocialBoost rend le tout incroyablement facile à exécuter et avec des résultats à l'appui."

SocialBoost est désormais disponible pour tous les clients canadiens via le portail de soumission de communiqués de presse de Cision PR Newswire.

À propos de SoSha

SoSha est une startup basée à New York développant une technologie de partage sur les médias sociaux augmentée par l'IA. Leur plateforme combine des boutons de partage intégrables, des analyses avancées et la création de contenu par l'IA générative pour aider les spécialistes du marketing à mener des campagnes d'amplification organique sur les médias sociaux en tant qu'alternative fiable et efficace aux solutions de publicité numérique. Depuis son lancement en septembre 2019, SoSha a permis à plus de 500 entreprises et organisations de générer un engagement organique d'une valeur marketing estimée à 40 millions de dollars grâce à plus de 700 000 publications générées par les utilisateurs sur les médias sociaux concernant des communiqués de presse, des événements, des demandes d'emploi, des campagnes de collecte de fonds et de pétition et d'autres cas d'utilisation du marketing numérique.

À propos de PR Newswire

Depuis plus de 70 ans, PR Newswire est le leader de l'industrie avec le plus grand réseau de distribution comprenant des stations de radio, des magazines, des stations de télévision, des portails financiers et des publications commerciales. PR Newswire dispose d'une portée mondiale inégalée de plus de 440 000 salles de presse, sites Web, fils d'actualité directs, journalistes et influenceurs et est disponible dans plus de 170 pays et 40 langues.

