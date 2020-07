La fonction offrira aux professionnels en communication des données claires et exploitables sur la réussite de leurs communiqués de presse.

CHICAGO, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Cision a annoncé le lancement des rapports de visibilité premium avec le suivi des conversions sur le Web, transformant ainsi la façon dont les professionnels en relations publiques mesurent la réussite de leurs communiqués de presse. Les professionnels en communication peuvent maintenant connaître les endroits où est partagé leur communiqué de presse, en apprendre davantage à propos des personnes qui le consultent et faire le suivi des actions posées par leurs auditoires pour démontrer pleinement l'impact de leurs communiqués de presse. Apprenez-en davantage sur les rapports de visibilité premium avec les conversions sur le Web en cliquant ici.

« Le communiqué de presse continue d'être un incontournable pour le journalisme et demeure sans doute le moyen le plus fiable pour les professionnels en relations publiques de joindre leurs médias cibles », a expliqué Brendon O'Donovan, Chef mondial en marketing de produits chez Cision. L'intégration des conversions sur le Web à nos rapports de visibilité premium est un ajout important à la gamme de logiciels de relations publiques de pointe de Cision, qui aide à harmoniser les mesures de rendement en relations publiques avec les résultats financiers d'une organisation. Le développement de cette technologie exclusive n'est qu'une autre façon pour Cision d'aider les professionnels en communication à démontrer la valeur des RP. »

Les nouveaux rapports de visibilité premium avec les conversions sur le Web de Cision dévoilent les actions en aval des lecteurs grâce à des mesures concrètes qui permettent aux professionnels en communication de démontrer l'impact de leur communiqué de presse. Grâce aux rapports, les professionnels en communication peuvent maintenant :

Déterminer avec exactitude la véritable portée de leur communiqué de presse : la technologie exclusive de Cision extrait de vastes écosystèmes de données permettant ainsi de faire le suivi des impressions en ligne de votre communiqué de presse et d'en faire la validation. Différenciez les visiteurs uniques des visiteurs fréquents et découvrez le nombre exact de personnes qui consultent votre communiqué de presse sur newswire.ca/fr et sur nos sites Web partenaires.

Les rapports de visibilité premium avec les conversions sur le Web sont maintenant disponibles au Canada et aux États-Unis. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Cision est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services de médias acquis pour les professionnels en relations publiques et en communication marketing. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs d'identifier les influenceurs clés, de rédiger et de distribuer du contenu stratégique et de mesurer leur impact. Cision compte plus de 4 800 employés repartis dans 24 pays en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région de l'Asie-Pacifique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et services primés de Cision, y compris sur Cision Communications CloudMC, visitez cision.ca/fr et suivez Cision sur Twitter @CisionCA.

