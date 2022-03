Cision et Nativo annoncent un partenariat exclusif en matière de placements sponsorisés

Ce partenariat offre aux professionnels des relations publiques un nouveau moyen de distribuer et d'analyser l'impact du contenu de marque et permet aux agences de relations publiques de vendre des forfaits de placement garantis solides à leurs clients. Le format transparent d'un placement sponsorisé permet aux marques de susciter l'engagement en atteignant les publics sur les canaux qu'ils préfèrent et auxquels ils font confiance.

Les avantages du placement sponsorisé

Le placement sponsorisé accroît la portée et la visibilité du contenu de marque en créant un placement éditorial qui renvoie au communiqué de presse dans un format d'article natif breveté. Exclusif à Cision, le placement sponsorisé s'intègre parfaitement au fil d'actualité d'un éditeur en s'adaptant à la conception visuelle et à la fonction du site Internet. Une fois qu'il a cliqué, le placement sponsorisé dirige le lecteur vers le contenu dans un format éditorial sponsorisé directement sur le site de l'éditeur, ce qui génère trois fois plus d'engagement que les placements publicitaires numériques traditionnels.

"Ce partenariat permettra aux marques de diffuser des messages plus ciblés sur leurs canaux payants et non payants ", a déclaré Nicole Guillot, directrice de l'exploitation de Cision. "Nos offres de placement sponsorisé améliorent désormais la capacité d'une marque à atteindre un public beaucoup plus large pour susciter un engagement authentique avec leurs consommateurs à travers leurs messages d'une manière à la fois précieuse et intuitive pour les publics."

"Ce partenariat entre deux leaders respectifs de la communication et de la publicité numérique va accélérer la convergence entre le média acquis et le média payant » a déclaré Justin Choi, fondateur et CEO de Nativo. "Plus que jamais, les marques ont besoin d'engager les consommateurs avec des histoires authentiques, et ce partenariat leur permet de le faire à leur échelle, avec un nouveau niveau de contrôle, de mesure et d'insights."

À propos de Nativo

Nativo offre aux marques et aux éditeurs la technologie la plus avancée au monde en matière de contenu. Pour les marques, Nativo permet de raconter des histoires à grande échelle avec la plus grande portée native et leur permet de faire certaines observations.

Pour les éditeurs, Nativo enrichit la monétisation avec la plateforme la plus complète pour les formats publicitaires de nouvelle génération et une technologie révolutionnaire pour la diffusion des publicités. La mission de Nativo est d'équiper la publicité pour l'ère du contenu tout en améliorant l'expérience Internet et en créant des connexions significatives pour le consommateur numérique d'aujourd'hui.

À propos de Cision

En tant que leader mondial de la technologie et de l'intelligence en matière de relations publiques, de relations internationales, de marketing et de gestion des médias sociaux, Cision aide les marques et les organisations à identifier, à se connecter et à s'engager auprès des clients et des intervenants afin d'obtenir des résultats commerciaux. Grâce à une gamme de services de Relations aux Investisseurs, Cision aide les entreprises à répondre à leurs besoins en matière de communication et de divulgation. Un réseau de plus de 1,1 milliard d'influenceurs, un suivi approfondi, des analyses et ses plateformes de médias sociaux Brandwatch et Falcon.io constituent une suite de solutions de premier ordre. Cision a des bureaux dans 24 pays à travers les Amériques, l'EMEA et l'APAC. Pour plus d'information sur les solutions primées de Cision, y compris son Cision Communications Cloud® de nouvelle génération, visitez www.cision.ca et suivez @CisionCA sur Twitter.

Le marketing de contenu est seulement disponible, à ce jour, aux Etats-Unis et devra être publié en anglais.

