LAVAL, QC, le 7 juill. 2020 /CNW Telbec/ - CIRION BioPharma Recherche inc. est un laboratoire de recherche contractuelle offrant des services de laboratoire central global et des essais spécialisés en support au développement des médicaments biologiques. La société annonce aujourd'hui l'offre de nouveaux services d'analyse pour le dépistage et le diagnostic clinique de la COVID-19 et l'expansion récente de ses infrastructures de laboratoire de plus de 700 m2 (7 500 pi2), portant ses infrastructures de recherche à plus de 3 250 m2 (35 000 pi2).

CIRION offre des tests moléculaires permettant la détection de l'ARN du virus du SARS-CoV-2, condition préalable au diagnostic d'une infection par ce nouveau coronavirus (COVID-19). L'entreprise a déployé la plateforme de test moléculaire TaqPath™ COVID-19 Combo multiplex rt-PCR pour la détection qualitative de l'acide nucléique du SARS-CoV-2 dans les échantillons des voies respiratoires supérieures. De plus, CIRION propose désormais le test Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 de la société Roche Diagnostics, un immunoessai pour la détection qualitative in vitro des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 dans le sérum et le plasma humain. Ce test, qui est destiné à confirmer s'il y a eu une réaction immunitaire suite à une infection par le SARS-CoV-2, est utilisé sur la plateforme d'analyse à haut débit de Roche Diagnostics. Ces nouveaux essais sont approuvés comme trousse de diagnostic in vitro par la FDA américaine et Santé Canada et sont homologués CE pour un usage en Europe.

Avec ces nouveaux services qui viennent s'ajouter à la vaste gamme de biomarqueurs offerts par CIRION, ses capacités logistiques et l'expansion de ses installations de laboratoire existantes, CIRION accroît sa capacité à supporter ses clients pharmaceutiques pour les projets de recherche clinique incluant ceux en lien avec la COVID-19. Ces services sont également offerts pour soutenir la clientèle des organismes de santé publiques et privés, les entreprises intéressées à identifier les employés infectés pour optimiser leurs mesures sanitaires afin de minimiser le risque commercial lié à l'éclosion d'une épidémie de la COVID-19 et les personnes planifiant un voyage vers un pays exigeant la certification d'un test SARS-CoV-2 négatif.

À propos de CIRION BioPharma Recherche

CIRION est un laboratoire de recherche contractuelle certifié BPL offrant des services de laboratoire central et présentant une expertise spécialisée et de pointe dans les essais bioanalytiques en support au développement des produits biologiques et biosimilaires. CIRION fournit des essais d'immunogénicité, cellulaires et de biomarqueurs, en utilisant les toutes dernières technologies. Ses services comprennent le développement et la validation de tests ainsi que l'analyse des échantillons (BPL et non-BPL) qui sont adaptés à toutes les phases du développement d'un médicament. Les capacités de développement de CIRION sont soutenues par ses services de laboratoire central pour la gestion de projets de recherche clinique multicentriques et multinationaux. Ces services, offerts sur une base globale dans le monde entier via son réseau de laboratoires centraux accrédités CAP, comprennent la préparation et la gestion des trousses d'analyse, la logistique des spécimens, les analyses cliniques d'innocuité et spécialisées via une plateforme d'analyse à haut volume et l'entreposage d'échantillons. Certifié par le Conseil canadien des normes (CCN) en tant que laboratoire se conformant aux BPL, CIRION est également accrédité par le College of American Pathologists (CAP) et le Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA). CIRION détient également des permis en médecine de laboratoire des autorités réglementaires du MSSS du Québec.

Visitez www.cirion.com

SOURCE CIRION BioPharma Recherche inc.

Renseignements: Dr. Peter Ross, Vice-président, Opérations, CIRION BioPharma Recherche inc., [email protected], 450-682-2231 ou + 1 (866) 688-2474 (x3000)