La société explore des solutions de paiements entièrement autonomes qui offrent une expérience rapide et intégrée dans ses magasins Circle K existants en Arizona, illustrant ainsi son engagement en matière d'innovation.

TEMPE, Ariz., le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son parcours d'innovation et de sa mission visant à faciliter la vie de ses clients un peu plus chaque jour, Circle K instaure une technologie entièrement sans friction dans ses magasins existants en Arizona. Avec l'ajout cette solution innovante, la société cherche à améliorer l'expérience du client en magasin et celle de ses membres de l'équipe.

En instaurant une expérience entièrement sans friction dans plusieurs magasins existants de Tempe et de Tucson, en Arizona, Alimentation Couche-Tard (« Couche-Tard »), la société mère de Circle K, franchit une nouvelle étape dans l'intégration de technologies qui facilitent l'expérience du client en magasin. Plus tôt cette année, Couche-Tard a créé son premier emplacement sans friction dans son magasin situé sur le campus de l'Université McGill à Montréal. Ce magasin sert également de laboratoire d'innovation en commerce au détail, un terrain d'essai en temps réel qui permet d'explorer l'impact de la technologie sans friction sur le comportement des clients et de voir à l'amélioration de leur expérience.

Dès cette semaine, un magasin Circle K rénové à Tempe offrira aux clients une expérience de paiement entièrement autonome grâce à la technologie développée par Standard AI. Un réseau de caméras est mis en place à des endroits stratégiques à l'intérieur du magasin pour associer avec précision les clients aux produits qu'ils sélectionnent, et ce, de concert avec la configuration, les installations, l'éclairage, les systèmes de gestion des stocks et les plans de marchandisage visuels existants du magasin. Les achats des clients sont enregistrés sur l'application mobile Circle K, éliminant ainsi le temps passé dans les zones de paiement traditionnelles. Dans les semaines à venir, d'autres magasins Circle K rénovés ouvriront leurs portes en Arizona, alors que la société continue d'explorer différentes solutions de paiements entièrement autonomes.

« Nous explorons constamment des manières de mettre en place des technologies qui donnent de l'autonomie à nos équipes et qui témoignent de notre engagement à être un chef de file en matière d'innovation dans le commerce au détail », déclare Deborah Hall Lefevre, chef de la direction technologique de Couche-Tard. « À Montréal, nous avons conçu et ouvert notre premier magasin sans friction. En Arizona, nous passons à l'étape suivante en dotant les magasins existants de systèmes de paiements automatiques et autonomes afin de mieux comprendre comment la technologie sans friction peut à la fois faciliter la vie de nos clients et leur faire gagner du temps, tout en permettant aux membres de nos équipes de livrer un excellent service à la clientèle. En tout temps, le respect de la confidentialité des données de nos clients demeure notre priorité absolue. »

Madame Hall Lefevre ajoute qu'en plus d'accélérer et d'améliorer l'expérience client, les systèmes de paiements autonomes contribuent à une meilleure expérience de travail pour les membres des équipes en magasin, car la technologie leur offre plus de temps pour aider les clients dans leur expérience d'achat. Elle souligne également l'importance d'être une entreprise qui investit dans l'innovation et la croissance pour attirer et retenir les talents intéressés par des entreprises à l'avant-garde des progrès en matière d'accommodation et de mobilité

La société suivra et évaluera les enseignements tirés de ces technologies et expériences sans friction, à partir des commentaires des clients et des membres des équipes, à mesure qu'elle progresse dans son programme d'innovation et de déploiement du réseau.

