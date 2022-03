Cintech agroalimentaire : un projet de 8 M$ pour renforcer les chaînes d'approvisionnement locales

SAINT-HYACINTHE, QC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Cintech agroalimentaire (Cintech) reçoit un financement de 6,46 millions de dollars du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (MEI) afin de réaliser un projet d'une envergure de 8 millions de dollars pour contribuer au renforcement et à l'augmentation des chaînes d'approvisionnement québécoises dans le secteur de la transformation alimentaire.

Alors que l'industrie agroalimentaire québécoise permet une plus grande autonomie alimentaire et génère l'emploi d'une bonne proportion de la population, Cintech initie un programme d'accompagnement permettant de renforcer et augmenter les chaînes d'approvisionnement locales. Ce projet mis en place par Cintech s'intègre dans la vision de la Politique bioalimentaire 2018-2025 du Gouvernement du Québec qui propose d'alimenter notre monde avec un secteur bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans l'amélioration de la santé des Québécois.

Par la collaboration de son équipe d'experts multidisciplinaires avec différents partenaires, Cintech accompagnera une centaine d'entreprises agroalimentaires québécoises à travers la réalisation de 135 projets. Le mandat favorisera l'accélération de l'adhésion des entreprises envers l'approvisionnement local en plus d'améliorer l'agilité et l'augmentation des capacités des entreprises agroalimentaires à utiliser et tirer profit d'un élément essentiel de cet écosystème économique en pleine mutation.

La démarche d'accompagnement proposée par Cintech permettra aux entreprises participantes d'offrir des aliments et des produits locaux à un prix compétitif, tout en favorisant leur approvisionnement auprès de fournisseurs québécois. L'enjeu de prix de revient ou de profitabilité sera au cœur des objectifs de renforcement des chaînes d'approvisionnement locales tant pour le bien des entreprises que des consommateurs.

« La réalisation de ce projet majeur soutenu par le MEI, permettra de façon significative à Cintech agroalimentaire de fournir un accompagnement clé en main et de mettre en œuvre les outils nécessaires afin de favoriser l'approvisionnement local auprès des entreprises de transformation agroalimentaires. Ce projet contribuera également aux objectifs du Gouvernement du Québec dans le cadre de la Politique bioalimentaire 2018-2025. Par la collaboration entre notre équipe d'experts et différents intervenants et partenaires, nous réussirons à améliorer l'agilité des entreprises agroalimentaires à utiliser et tirer profit des chaînes d'approvisionnement locales, visant ainsi des retombées économiques et environnementales, hors du commun. » - Jean Lacroix, PDG de Cintech agroalimentaire.

Pour lire le communiqué de presse émis par le MEI.

À propos de Cintech agroalimentaire :

Depuis 1986, Cintech offre son expertise et soutien technologique aux entreprises agroalimentaires québécoises qui cherchent à améliorer leur performance. L'entreprise a comme mission d'accroître l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire québécoise par le soutien de la recherche et développement, la recherche consommateur et le transfert technologique.

Gestionnaire d'un centre collégial de transfert technologique affilié au Cégep de Saint-Hyacinthe, Cintech accompagne les entreprises à innover, développer de nouveaux produits, améliorer les produits actuels, optimiser les attributs organoleptiques, évaluer l'attrait auprès des consommateurs et bien davantage. Grâce à son équipe multidisciplinaire composée d'une cinquantaine de spécialistes, Cintech a soutenu de nombreuses entreprises, incluant des multinationales, dans la réalisation de centaines de mandats au fil des ans.

SOURCE Cintech agroalimentaire

Renseignements: Viviane Rivard, Responsable des communications et du marketing, Cintech agroalimentaire, [email protected], 450 209-1909