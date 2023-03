Cintech agroalimentaire crée le Centre HUMAMI, un centre d'expertise en sensoriel

ST-HYACINTHE, QC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le Centre HUMAMI est le premier centre d'expertise en sensoriel au Canada destiné autant à l'industrie qu'au grand public. Le centre a été créé pour permettre une approche novatrice sociale où les consommateurs, les entreprises et les communautés sont au cœur des enjeux, des projets et des solutions. Une approche collaborative, co-créative et à l'écoute des besoins pour maximiser les chances de succès et de retombées des projets et des initiatives.

Le sensoriel rallie tout autant la recherche consommateurs, les experts en analyse descriptive, les mesures physico-chimiques, la nutrition que l'éducation et la sensibilisation à la littératie alimentaire, économique ou environnementale. Ces expertises seront mises de l'avant pour bonifier la recherche et développer des services avec une approche combinée d'innovation sociale et technologique. La polyvalence de l'infrastructure et des services proposés renforcera la capacité à soutenir et à améliorer la compétitivité des entreprises d'ici et la commercialisation de produits gagnants et performants. Le Centre HUMAMI, générateur de progrès!

« Nous sommes très fiers d'annoncer la création du Centre HUMAMI filiale de Cintech agroalimentaire qui offrira de nombreux services en lien avec sa vaste expertise en sensoriel permettant aux entreprises d'être encore plus concurrentielles et novatrices et répondre aux besoins du marché. Les Québécois et les Canadiens ont des goûts et des préférences qui leur sont propres ainsi que des habitudes alimentaires distinctes. Ainsi, ce nouveau centre d'expertise sera une plateforme qui permettra de bénéficier de tous les services que ces grandes entreprises novatrices ont les moyens d'avoir à l'interne, tant par l'accès à des technologies de pointe que par leur expertise. De grandes opportunités s'offrent au secteur pour les prochaines années! »

Sophie Vincent, Vice-présidente du Centre HUMAMI

« L'industrie agroalimentaire est un secteur économique important et l'autonomie alimentaire est au cœur de l'actualité afin de nous permettre d'accroître notre indépendance en approvisionnement face aux enjeux locaux et réalités mondiales. Au cours des dernières années, plusieurs multinationales hors Canada ont mis sur pied des centres d'innovation et de sensoriel pour intégrer ces différents services. Dans plusieurs pays cette science est enseignée, utilisée et a fait ses preuves dans l'élaboration et la validation d'aliments à succès. Pour nous, la création du Centre HUMAMI devenait donc primordiale et un incontournable pour soutenir l'industrie dans sa croissance. »

Jean Lacroix, Président-directeur général Cintech agroalimentaire

À propos de Cintech agroalimentaire

Depuis 1986, Cintech offre son expertise et soutien technologique aux entreprises agroalimentaires québécoises qui cherchent à améliorer leur performance. L'entreprise a comme mission d'accroitre l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire québécoise par le soutien de la recherche consommateurs, la recherche et développement et le transfert technologique.

Gestionnaire d'un centre collégial de transfert technologique affilié au Cégep de Saint-Hyacinthe, Cintech accompagne les entreprises à innover, développer de nouveaux produits, améliorer les produits actuels, optimiser les attributs organoleptiques, évaluer l'attrait auprès des consommateurs et bien davantage. Grâce à son équipe multidisciplinaire composée d'une soixantaine de spécialistes, Cintech a soutenu de nombreuses entreprises, incluant des multinationales, dans la réalisation de centaines de mandats au fil des ans.

SOURCE Centre HUMAMI

Renseignements: Centre HUMAMI, Sophie Vincent, Vice-présidente Centre HUMAMI, [email protected]