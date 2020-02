Cint dévoile une nouvelle identité de marque tremplin vers sa croissance de prochain stade

Tom Buehlmann, chef de la direction de Cint, l'explique : « Au cours des derniers mois, nous avons affermi notre engagement à fournir à nos clients et partenaires une plateforme automatisée offrant une solution de pointe, à l'épreuve des évolutions, une solution de collecte de connaissances, plus rapide, à moindre coût et à grande échelle. Nous avons fait un grand pas vers cet objectif en acquérant P2Sample l'année dernière, et notre nouvelle image de marque traduit notre mission d'épauler nos clients qui entendent transformer la manière dont ils exercent leurs activités dans le domaine des études de marché. »

La nouvelle marque Cint, qui comprend un logo moderne audacieux et une nouvelle signature 'Accelerating insights', repose sur la conviction que les entreprises doivent pouvoir accéder à des perceptions du consommateur, actualisées et précises, afin d'éclairer leurs décisions commerciales critiques. En d'autres termes, s'appuyant sur son solide héritage sectoriel, celui des connaissances, Cint étant la première bourse d'échantillons et place de marché mondiale pour les acheteurs de publics éclairés, porteurs d'éclairages perspicaces, la nouvelle marque conforte l'offre de la société, une solution universelle et fiable qui, grâce à l'exploitation intelligente de la technologie automatisée, aide à résoudre les inefficiences inhérentes au processus de recherche.

Qui plus est, la nouvelle marque, conçue pour mieux incarner l'engagement de Cint envers l'innovation, donne un écho particulier à sa présence mondiale en rapide expansion. Depuis sa création, la société réalise des taux de croissance impressionnants, d'une année sur l'autre, et jouit à présent d'une portée mondiale regroupant plus de 100 millions de consommateurs disponibles, profilés et soumis à autorisation, ce qui fait de Cint la plus grande plateforme d'échange d'échantillons au monde. Cint compte 300 employés ressortissants de plus de 40 pays et prévoit en 2020 une augmentation substantielle de son personnel, l'expansion de ses bureaux à New York et à Londres, ainsi qu'un nouveau bureau à Singapour en mars.

La nouvelle marque d'entreprise sera mise en évidence au salon SampleCon qui se tient cette semaine à Atlanta, y compris sur les sacs des participants à la conférence, un événement annuel voué à la mutualisation de l'apprentissage, des connaissances et des meilleures pratiques, le rendez-vous annuel de la communauté de la parole aux consommateurs.

À propos de Cint

Cint est le pilier technologique des sociétés de connaissances les plus prospères du monde. Sa plateforme automatise le travail d'échantillonnage sur le terrain, ainsi que les opérations, pour que les entreprises puissent recueillir des éclairages plus rapidement, à moindre coût et à grande échelle. Ses clients, soit plus de 2 000 chercheurs, agences et marques, dont Kantar, Zappi, GfK et SurveyMonkey, comptent sur son savoir-faire pour transformer leur approche de la collecte de connaissances et de leur compétitivité sur le marché. Cint dispose d'une équipe en croissance rapide, répartie dans 16 bureaux internationaux, notamment à Londres, New York, Stockholm, Los Angeles, Atlanta, Barcelone, Tokyo et Sydney. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cint.com.

