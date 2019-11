Cinquième édition de la campagne Mondou Mondon : un don de 360 000 $ remis à la fondation MIRA

« Nous tenons à remercier nos clients pour leur grande générosité ainsi que tous les intervenants qui ont donné de leur précieux temps. Grâce à leur contribution inestimable, nous avons réussi à récolter 360 000 $ en dons. Depuis 5 ans, c'est un grand total de 1,6 millions de dollars qui ont ainsi pu être remis à MIRA dans le cadre de notre campagne annuelle Mondou Mondon. En plus de s'inscrire au cœur des valeurs de notre entreprise familiale, cette initiative nous permet de redonner à la communauté et de soutenir une cause dédiée au bien-être animal qui transforme du même coup le quotidien de milliers de personnes, » souligne Martin Deschênes, directeur général chez Mondou.

« Au nom de MIRA, je veux saluer la contribution exceptionnelle de Mondou ainsi que son engagement auprès de notre organisme à but non lucratif, et ce, depuis plus de 25 ans. Les dons amassés lors de la campagne Mondou Mondon 2019 aideront MIRA à poursuivre sa mission, d'autant plus que nous ne recevons aucune subvention gouvernementale. Grâce aux sommes recueillies, nous pourrons continuer de former les chiens guides et les chiens d'assistance que nous offrons gratuitement chaque année à près de 200 personnes vivant avec des déficiences visuelles et motrices ainsi qu'aux jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme » ajoute Nicolas St-Pierre, directeur général de MIRA.

PLUSIEURS INITIATIVES COURONNÉES DE SUCCÈS

Lors de cette 5e édition de la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, le public était invité à faire des dons de 5 $, 10 $ ou 20 $ dans un des 66 magasins Mondou ou en ligne au Mondou.com . Le calendrier 2020 comportant les photos des animaux de 14 gagnants d'un concours annuel était par ailleurs offert gratuitement à tous ceux qui faisaient un don de 5 $ ou plus.

De plus, les 5 et 6 octobre dernier, Mondou et MIRA ont eu le plaisir d'accueillir les passionnés d'animaux dans une quarantaine de magasins sélectionnés à travers le Québec, dans le cadre des Rendez-vous Mondou pour MIRA. L'objectif de cet événement était de sensibiliser les Québécois à la mission de MIRA et de faire connaître le rôle indispensable de ses formidables chiens, tout en amassant des fonds pour la cause. Les bénéficiaires MIRA (non-voyants, personnes à mobilité réduite et enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme) se sont d'ailleurs déplacés en magasin, en compagnie de leurs chiens, pour accueillir les clients et parler de leur expérience personnelle.

Notons que plusieurs articles identifiés MIRA sont disponibles en magasin tout au long de l'année, contribuant ainsi à amasser des fonds supplémentaires pour l'organisme. De plus, Mondou offre chaque année à la Fondation MIRA plus de 110 tonnes de nourriture destinée à ses chiens, ce qui correspond à un demi-million de repas depuis 25 ans.

Mondou profite de l'occasion pour remercier chaleureusement ses fidèles clients, ses employés dévoués, ses précieux partenaires et fournisseurs ainsi que les nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de la campagne Mondou Mondon 2019!

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 66, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 700 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis maintenant 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

