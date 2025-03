Cinquante-six nouvelles places subventionnées pour les familles d'Argenteuil

SAINT-COLOMBAN, QC, le 3 mars 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, accompagnée de la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, et de la propriétaire de la Garderie Couleurs Nature, Mme Mélissa Roy, est heureuse d'annoncer que 20 nouvelles places subventionnées, dont 5 réservées aux enfants de moins de 18 mois, s'ajouteront bientôt à celles déjà offertes par l'installation.

Puisqu'elles ne nécessitent aucuns travaux majeurs ni aucun agrandissement, ces places supplémentaires seront rapidement disponibles pour les familles colombanoises. Rappelons que la Garderie Couleurs Nature a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Saint-Colomban; ce sont donc 100 enfants et leurs familles qui auront accès à une place au tarif de 9,35 $ par jour.

D'autres bonnes nouvelles pour la région

Dans la circonscription d'Argenteuil, deux autres services de garde éducatifs à l'enfance ont également été sélectionnés pour l'octroi de places disponibles rapidement. En effet, d'ici quelques semaines, l'Académie Préscolaire Lachute offrira 20 nouvelles places subventionnées, alors que la Garderie Éducative Le Mouton Noir verra sa capacité d'accueil augmenter de 16 places.

Au total, 431 nouvelles places subventionnées s'ajouteront au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance dans l'ensemble du Québec. Ces nouvelles places, octroyées à la suite d'un appel de projets lancé en novembre dernier, s'inscrivent dans le Grand chantier pour les familles, qui vise à compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. En date du 31 décembre 2024, près de 27 000 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance, y compris en milieu familial, avaient été créées depuis le lancement du Grand chantier.

Citations :

« Le gouvernement du Québec poursuit son travail d'offrir des places abordables dans nos services de garde éducatifs à l'enfance partout au Québec. Je remercie les gestionnaires, comme Mme Mélissa Roy, qui ont levé la main pour créer des places supplémentaires dans leur installation. Ces nouvelles places sont une excellente nouvelle pour les familles d'Argenteuil et pour les enfants qui pourront s'épanouir dans un environnement sain et bienveillant, entourés d'un personnel compétent et dévoué. Il s'agit d'un autre exemple d'initiative qui démontre notre engagement à compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les familles d'Argenteuil. L'ajout de ces nouvelles places subventionnées répond concrètement aux besoins croissants en services de garde, lesquels sont amplifiés par la forte croissance démographique que connaît notre région ces dernières années. Je tiens à saluer le travail exceptionnel des équipes de la Garderie Couleurs Nature, de l'Académie Préscolaire Lachute et de la Garderie Éducative Le Mouton Noir, ainsi que celui de tous les acteurs régionaux, qui, par leur engagement, permettent d'élargir et de bonifier l'offre de services pour les familles d'Argenteuil. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir 20 places immédiates aux familles locales. Les enfants auront la chance de profiter de notre garderie nature et de s'épanouir chaque jour dans un cadre stimulant. Je tiens à remercier chaleureusement notre directrice, Mme Marie-Ève Desaulniers, ainsi que chacune de nos éducatrices, dont le travail exceptionnel a permis de concrétiser ce projet dans un esprit de confiance et d'engagement. Grâce à leur expertise, leur passion et leur dévouement pour l'éducation par la nature, chaque enfant pourra grandir dans un environnement propice à l'exploration et à l'épanouissement. »

Mélissa Roy, propriétaire de la Garderie Couleurs Nature

Faits saillants :

L'appel de projets en continu pour la création de places subventionnées a été lancé en novembre 2024 et s'est terminé en décembre dernier. Il se divise en deux volets : le premier concerne l'augmentation de la capacité d'accueil sans agrandissement; le deuxième, la construction de nouvelles installations.

s'est terminé en décembre dernier. Il se divise en deux volets : le premier concerne l'augmentation de la capacité d'accueil sans agrandissement; le deuxième, la construction de nouvelles installations. Les projets retenus pour le volet 2 seront annoncés ultérieurement.

À terme, 800 nouvelles places seront créées à la suite de cet appel de projets.

Lien connexe :

Appel de projets en continu pour la création de places subventionnées

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://www.instagram.com/familleqc

https://www.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

https://x.com/FamilleQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille, [email protected], 438 368-1307; Renseignements : Relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]