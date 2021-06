Remis par Mitacs, un organisme national dédié à l'innovation qui favorise la croissance en trouvant des solutions basées sur la recherche pour résoudre des défis d'affaires en partenariat avec des établissements postsecondaires, ces prix célèbrent des entreprises en démarrage fondées par de remarquables ancien·nes stagiaires, chercheuses et chercheurs au postdoctorat et participant·es aux programmes de Mitacs, qui sont devenu·es des chefs de file dans leurs domaines respectifs à titre d'entrepreneur·es indépendant·es.

« Au nom du gouvernement du Canada, je suis ravie de féliciter les lauréats des Prix de l'entrepreneuriat Mitacs de cette année », a déclaré l'honorable Mary Ng, ministre des Petites entreprises, de la Promotion des exportations et du Commerce international. « L'énergie, la créativité et l'esprit des entrepreneurs canadiens sont une véritable source d'inspiration et sont essentiels pour stimuler l'innovation et la croissance économique dans tout le pays. L'engagement de Mitacs à soutenir les jeunes en leur donnant la possibilité d'acquérir de l'expérience en matière d'innovation et d'entrepreneuriat fait une réelle différence, surtout en ces temps difficiles. Notre gouvernement est fier de se joindre à vous pour soutenir certains des meilleurs et des plus brillants entrepreneurs du Canada. »

Selon le PDG et directeur scientifique de Mitacs John Hepburn, « il est essentiel de soutenir l'innovation pour aider le Canada à se remettre des répercussions de la pandémie mondiale, et Mitacs est extrêmement fier des réalisations remarquables accomplies par notre réseau d'entrepreneurs talentueux. Nous sommes ravis que notre investissement continu dans le talent, la recherche et le développement se traduise par le fait que de plus en plus de stagiaires Mitacs réussissent à transformer leurs recherches révolutionnaires en jeunes entreprises dynamiques, contribuant ainsi à stimuler l'économie canadienne, ainsi qu'à positionner notre pays sur la scène mondiale de l'innovation. »

Voici les cinq récipiendaires du Prix de l'entrepreneuriat Mitacs 2021 :

Entrepreneuriat à impact mondial : Jason Deglint, 32 ans, chercheur postdoctoral Mitacs en génie à l'Université de Waterloo, cofondateur et PDG de Blue Lion Labs, basé à Waterloo. M. Deglint est récompensé pour son travail qui aide les piscicultures à préserver leurs activités de la prolifération d'algues nuisibles. Sa plateforme de surveillance intelligente révolutionnaire utilise un logiciel d'apprentissage automatique et un microscope numérique personnalisé pour identifier automatiquement les algues nuisibles dans l'eau.

Entrepreneuriat remarquable : Hossein Kamali, 32 ans, chercheur postdoctoral Mitacs en ingénierie des systèmes mécatroniques à l'Université Simon Fraser, et cofondateur et directeur technique de la société Autonopia, basée à Vancouver. La société de M. Kamali a inventé un robot unique en son genre qui imite le comportement des laveurs de vitres humains, notamment en s'introduisant dans les coins et recoins de tous les types de façades de bâtiments. Ce robot innovant, dont le brevet est en cours d'homologation, associe l'intelligence artificielle, la robotique, la mécatronique et la technologie de contrôle des mouvements dans le but de faire entrer le secteur du nettoyage des vitres des gratte-ciels dans le 21e siècle, tout en assurant la sécurité des personnes.

Entrepreneuriat catalyseur de changement : Negin Ashouri, 28 ans, stagiaire Mitacs et étudiante à la maîtrise au département d'informatique de l'Université Concordia, cofondatrice et directrice générale par intérim de FemTherapeutics, une entreprise montréalaise. Avec le soutien de l'incubateur montréalais Centech, Mme Ashouri bouleverse le secteur des soins de santé grâce à son dispositif médical révolutionnaire destiné à améliorer la qualité de vie des femmes. Son entreprise est la première à développer une prothèse intravaginale sur mesure, biodégradable et jetable pour les femmes souffrant de prolapsus des organes pelviens (POP), en utilisant le même procédé d'impression 3D que celui utilisé pour l'orthodontie sur mesure.

Entrepreneuriat écologique : Ulrich Legrand, 30 ans, ancien chercheur postdoctoral de Mitacs au département de génie chimique de l'Université McGill, et cofondateur et directeur technique de la société montréalaise Electro Carbon. M. Legrand est récompensé pour le système révolutionnaire de son entreprise, qui convertit le gaz CO2 capté en acide formique de qualité commerciale, un produit chimique de grande valeur utilisé comme conservateur dans les aliments pour animaux, ainsi que dans les industries du tannage du cuir et du caoutchouc. Cette technologie innovante permet de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout en mettant sur le marché un système à l'échelle industrielle capable de réutiliser le carbone après l'avoir éliminé de l'atmosphère.

Entrepreneuriat écologique : Marciel Gaier, 29 ans, ancien stagiaire de Mitacs et titulaire d'un doctorat en science des matériaux avancés de l'Université Dalhousie, cofondateur et directeur technique de Graphite Innovation and Technologies, basé à Halifax. M. Gaier transforme l'industrie mondiale du transport maritime avec le lancement d'une peinture novatrice, qui est la première technologie brevetée à utiliser des nanoparticules de graphite - appelées graphène - pour obtenir un revêtement marin durable et de haute performance. Ce système de revêtement innovant constitue une alternative non toxique à faible teneur en composés organiques volatils (COV), qui réduit la quantité de gaz à effet de serre émis par trajet d'expédition.

