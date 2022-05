Cette prestigieuse liste rend hommage aux incroyables réalisations de femmes dirigeantes dans le domaine des TI. Les personnes qui figurent sur cette liste annuelle proviennent de tous les secteurs du réseau des TI, y compris des fournisseurs, des distributeurs et des fournisseurs de solutions dont la vision, l'expertise et les contributions ont une incidence sur l'industrie au quotidien. Ces femmes extraordinaires soutiennent des partenaires et des clients avec un leadership exceptionnel en donnant vie à des concepts novateurs, à la planification stratégique des activités et à des initiatives complètes dans le secteur.

« Ces cinq dirigeantes ont accompli une réalisation incroyable en obtenant d'être nommées sur une liste aussi prestigieuse, a déclaré Erez Pikar, chef de la direction de Bluum. « Au cours de la dernière année, nous avons connu une fusion importante qui comprenait l'intégration de tous nos systèmes opérationnels et un remaniement complet de l'image de marque. Nous n'aurions pas pu réaliser ces énormes progrès sans l'intelligence, le dévouement, l'engagement et l'innovation dont ont fait preuve ces dirigeantes incroyables, qui sont un exemple pour les futures dirigeantes partout dans le monde. »

CRN rend hommage à ces femmes qui méritent pleinement d'être reconnues pour leur dévouement constant à la promotion de l'excellence du secteur. En plus des efforts d'intégration et de renouvellement de l'image de marque, ces cinq pionnières ont joué un rôle essentiel dans l'obtention de la reconnaissance de Bluum sur la liste « Regionals Southwest » d'Inc. 5000 , la liste « Tech Elite 250 » de CRN, parmi l'un des « Top 10 Integrators » de Systems Contractor News, et un membre de la liste d'Inc. 5000 des « America's Fastest-Growing Companies ».

« Nous sommes fiers de reconnaître une fois de plus les leaders remarquables de la liste de Women of the Channel de cette année, a déclaré Blaine Raddon, chef de la direction, The Channel Company. Leur influence, leur confiance et leur diligence continuent d'accélérer considérablement le succès du secteur. Leurs réalisations inspireront les autres, et nous avons hâte de voir leurs futures contributions au secteur. »

La liste Women of the Channel pour 2022 de CRN paraîtra dans le numéro de juin du CRN Magazine et en ligne à www.CRN.com/WOTC . Pour en savoir plus sur le partenariat entre Bluum et l'éducation, visitez bluum.com .

À propos de Bluum

Bluum donne aux éducateurs les moyens de se doter de solutions technologiques qui améliorent l'apprentissage et le rendent plus accessible, aidant ainsi plus de 26 millions d'étudiants à croître et à s'épanouir. Cultivez les possibilités avec nous à bluum.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

