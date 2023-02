CINQ CONFÉRENCES INSPIRANTES OFFERTES AUX ÉLÈVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) est fier d'annoncer la programmation de sa 3e édition des Conférences inspirantes qui se tiennent dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, du 13 au 17 février 2023.

Le CSSMB propose aux enseignantes et aux enseignants de ses écoles primaires, secondaires, centres de formation professionnelle et centres de formation générale des adultes, une série de présentations durant lesquelles les conférencières et conférenciers racontent leur parcours scolaire et professionnel aux élèves.

CSSMB - Conférences inspirantes dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. (Groupe CNW/Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys)

« Nous souhaitons inspirer nos élèves en leur présentant des témoignages de femmes et d'hommes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs grâce à la persévérance. Athlètes, entrepreneuse, entrepreneur ou auteur, nos invités ont des parcours différents et captivants qui sauront trouver écho chez les jeunes et les adultes présents dans nos établissements », mentionne Chrystine Loriaux, directrice du Bureau des communications du CSSMB.

Près de 4000 élèves, de même que leurs enseignantes et enseignants sont inscrits cette année.

CINQ CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS INSPIRANTS !

Ces mini conférences de 30 minutes consistent en une présentation de 15 minutes, laquelle est suivie d'une période d'échanges de 15 minutes. Ces conférences donnent ensuite lieu à des échanges constructifs et inspirants en classe.

Conférencières et conférenciers :

Dominic Gagnon

Cofondateur de Connect&Go et coauteur

de J'M les TDAH

Julie Poitras-Saulnier

Présidente et cofondatrice de LOOPS Mission





Chloé Dufour-Lapointe

Olympienne et étudiante en gestion et

design de mode

Alex A

Auteur jeunesse, notamment de la série

populaire L'agent Jean









Régis Cibasu

Receveur éloigné, les Alouettes de Montréal

À PROPOS DU CSSMB

Le CSSMB est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 600 employés dédiés à la réussite de 70 500 élèves issus de près de 155 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification, avec un taux de diplomation et de qualification de 88,8 %, soit près de 10 points au-dessus de la moyenne du réseau scolaire public québécois.

SOURCE Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Renseignements: Mélanie Simard, Bureau des communications, [email protected]