MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine de prévention des dépendances, cinq cégeps de Montréal ont lancé une série de capsules vidéo sur le cannabis intitulée Connais-tu ton pot ?

Chaque animation, d'une durée de deux minutes, répond à une question d'une étudiante ou un étudiant au collégial :

Qu'est-ce qui est le plus nocif - fumer ou ingérer du cannabis ? La consommation de cannabis peut-elle affecter mon cerveau à long terme ? Que dois-je faire si mon trip ne va pas bien ? Puis-je consommer du cannabis en automédication ?

Les questions proviennent d'un sondage mené auprès des étudiants de cinq cégeps : Bois-de-Boulogne, Dawson, Maisonneuve, Rosemont et Vanier. Une équipe de travailleuses, travailleurs sociaux et d'infirmières, infirmiers des Services aux étudiants de ces établissements collégiaux a trié et organisé les questions puis cocréé la série de quatre vidéos. Ce projet a pu voir le jour grâce à une participation financière de la Direction régionale de santé publique de Montréal. C'est l'agence d'animation et de motion design Bifurk qui signe la conception visuelle de ce projet.

« Nous savons que certains de nos étudiantes et étudiants envisagent de consommer du cannabis ou l'ont même déjà essayé, » a déclaré Coralie Bazinet, une travailleuse sociale au Collège Bois-de-Boulogne. « En cette période de l'année, avec le stress de la fin de session et les fêtes qui approchent, nous voulons donner l'heure juste sur les faits entourant le cannabis aux jeunes de partout au Québec afin qu'ils puissent faire des choix éclairés. Notre objectif ultime est la réduction des méfaits. »

La directrice régionale de santé publique de la région de Montréal, la Dre Mylène Drouin, était accompagnée de travailleurs sociaux, d'infirmières, d'étudiantes et d'étudiants ainsi que de membres du personnel des cinq cégeps de Montréal pour le lancement de la série au Collège Dawson le 18 novembre.

« La Direction régionale de santé publique de Montréal est heureuse de souligner les efforts des personnes qui agissent en prévention et réduction des méfaits liés à la consommation problématique de cannabis chez les jeunes adultes de Montréal » a dit Dre Drouin.

La première vidéo sera diffusée le 23 novembre lors de la Semaine de prévention des dépendances sur les comptes Instagram et Facebook des cégeps ainsi que sur la chaîne YouTube de Santé Publique Montréal. Les trois prochaines vidéos seront diffusées les 30 novembre, 7 décembre et 14 décembre.

