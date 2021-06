Cinq bateaux livrés à la Garde côtière

GASPÉ, QC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Chantier Naval Forillon est fier d'annoncer la livraison du cinquième bateau de recherche et sauvetage qu'il a construit pour la Garde côtière canadienne, le NGCC Hare Bay, dans le cadre d'un contrat d'ampleur, le premier ayant été livré en 2017. Le contrat prévoit que le Chantier aura fourni à la Garde côtière dix bateaux au total d'ici 2023.

L'équipe entière est heureuse d'avoir contribué à la production de navires qui serviront la Garde côtière canadienne dans les différentes provinces du pays. Les amateurs de bateaux pourront admirer les unités produites par le Chantier Naval Forillon dans les différentes stations de sauvetage entre autres en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve ainsi qu'aux Îles de la Madeleine (Qc). Le NGCC Hare Bay, quant à lui, sera stationné en Nouvelle-Écosse, où il fournira des services essentiels de recherche et sauvetage, notamment des recherches sur l'eau, des réponses aux appels de détresse en mer ainsi qu'une assistance aux navires en difficulté.

L'obtention de ce contrat résulte de la réponse positive du Chantier à un certain nombre de critères, notamment la solide organisation de son chantier naval, l'expertise incontestée de l'entreprise et le rapport qualité-prix qu'elle offre. Au fil des années, l'équipe aux commandes de l'entreprise a cherché et trouvé des moyens d'accroître la production sans négliger la qualité des navires fabriqués.

De la sorte, plus du double d'emplois ont été créés depuis la confirmation du contrat, principalement des emplois de gestionnaires de projet et d'architectes navals. À 37 employés s'en sont ajoutés 34, maintenus en poste à l'année. L'entreprise fonctionne aujourd'hui avec 70 employés à son bord et Jean-David Samuel, président-directeur général du Chantier, attribue cette croissance au contrat conclu avec la Garde côtière. « De toute évidence, ce contrat s'est avéré structurant pour l'entreprise. Et nous sommes heureux de pouvoir offrir des emplois à valeur ajoutée grâce à lui », a-t-il déclaré.

Une présentation de l'entreprise et du projet sera faite en direct sur Facebook le jeudi 3 juin à 18h30.

À propos de Chantier Naval Forillon

Fondée en 1952, Chantier Naval Forillon est une entreprise qui fabrique et répare des bateaux. Sa situation géographique avantageuse lui permet d'accueillir des navires côtiers et océaniques pesant jusqu'à 800 tonnes. Elle fournit aussi ses services à plusieurs armateurs de l'Est du Canada, et ses infrastructures en font l'un des chantiers les mieux équipés de la province pour la construction et la réparation de bateaux.

«Félicitations à l'équipe du Chantier Naval Forillon pour la livraison du NGCC Hare Bay, le cinquième navire de recherche et sauvetage construit par Forillon et livré à la Garde côtière canadienne. Votre travail acharné est apprécié de tous, en particulier des membres de la Garde côtière qui travaillent fort et qui ne seraient pas en mesure d'accomplir leur travail critique sans des navires haut de gamme. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le NGCC Hare Bay est un ajout important au Chantier Naval Forillon. Je suis fière de voir que notre région continue de prospérer en créant de bons emplois. Nous travaillons avec nos partenaires afin de continuer d'assurer l'innovation et le développement économique d'ici. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Les bateaux de recherche et sauvetage sont une composante essentielle de la flotte de la Garde côtière canadienne et sont indispensables à la sécurité maritime et au soutien d'opérations d'intervention environnementale. Félicitations aux travailleurs qualifiés du Chantier Naval Forillon pour leur travail exceptionnel dans la construction du NGCC Hare Bay. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

