« La capacité de Mme Guy à repérer et à promouvoir de nouvelles possibilités commerciales et l'expérience de M. Zacharuk en matière de services de production de fournisseurs assureront une expérience client de premier ordre pour nos partenaires locaux et mondiaux », a déclaré Eoin Egan, chef d'exploitation et cogestionnaire.

À titre de cheffe des services à la clientèle et des opérations de studio, Mme Guy sera responsable de la gestion des ventes et des opérations quotidiennes pour Cinespace Toronto et se concentrera sur le développement des affaires et les relations avec la clientèle. Plus récemment, Mme Guy a été vice-présidente internationale du Pinewood Studios Group au Royaume-Uni, où elle a rendu possibles certaines des plus grandes productions cinématographiques et télévisuelles tournées à Toronto et a joué un rôle déterminant dans la conclusion d'ententes pluriannuelles avec des producteurs de contenu clés.

Mme Simard se joint à l'équipe en tant que directrice des relations avec l'industrie et la communauté, où elle créera des programmes de sensibilisation communautaire et de formation de la main-d'œuvre, et bâtira des relations et des collaborations stratégiques avec le gouvernement, l'industrie et la communauté. Avant de se joindre à Cinespace, Mme Simard a été directrice du Programme de développement du secteur cinématographique de la Ville de Toronto. Elle a dirigé des activités de développement économique et créatif visant à améliorer la compétitivité locale et internationale du secteur cinématographique de la ville, qui représente plus de 2 milliards de dollars. Elle a également été conservatrice et directrice principale de la programmation théâtrale au Festival international du film de Toronto (TIFF).

Bill Zacharuk s'est joint à Cinespace en 2021 à titre de directeur général des opérations pour Toronto, et assumera le nouveau rôle élargi de chef des partenariats avec les fournisseurs en Amérique du Nord. Dans son rôle, M. Zacharuk mettra l'accent sur l'établissement de partenariats entre fournisseurs et locataires. Il a passé plus de trois décennies chez Panavision Canada, où il a gravi les échelons de l'organisation et a finalement occupé le poste de président et de chef d'exploitation. Il a développé et supervisé la conception du logiciel de veille stratégique pour les outils d'analyse quantitative de Panavision.

À propos de Cinespace Studios

Cinespace Studios est spécialisé dans la gestion de studios pour les meilleurs producteurs de contenu. La plateforme est l'un des plus importants opérateurs de studios au monde, avec 90 studios à Toronto, à Chicago et à Berlin. TPG Real Estate Partners a fait l'acquisition de Cinespace en novembre 2021 et a depuis acquis le célèbre Studio Babelsberg en Allemagne sous l'égide de Cinespace. La marque Cinespace est reconnue dans le monde entier pour les productions filmées dans ses locaux par les entreprises de création de contenu les plus renommées.

