Cinémas Guzzo : Le point sur nos opérations

TERREBONNE, QC, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Les Cinémas Guzzo souhaitent partager une mise à jour concernant nos opérations actuelles et réaffirmer notre engagement envers nos clients, partenaires et employés durant cette période de transition.

Alors que nous entrons dans la période des Fêtes, nous restons profondément engagés à protéger près de 500 emplois et à préserver les moyens de subsistance de nos employés, qui constituent le cœur de Cinémas Guzzo. Leur dévouement nous inspire à travailler sans relâche afin d'assurer l'avenir de l'entreprise.

Nos cinémas demeurent pleinement opérationnels, offrant une programmation variée et de qualité pour tous les goûts. Vous pouvez consulter l'horaire des films sur cinemasguzzo.com. Veuillez noter que la succursale Des Sources (à DDO) est fermée de façon définitive depuis le début décembre.

Les derniers mois ont été marqués par des défis accrus pour notre organisation, amplifiés par une attention médiatique importante. Malgré cela, nous sommes résolus à concentrer nos efforts sur des solutions concrètes. Nous travaillons activement sur une restructuration et un plan de relance pour nous adapter aux défis grandissants de notre industrie, notamment en explorant de nouvelles possibilités pour consolider notre stabilité financière et améliorer nos offres de service.

Depuis 50 ans, Cinémas Guzzo a relevé de nombreux défis et nous en sommes toujours ressortis plus forts. Cette période ne fait pas exception. Nous demeurons déterminés à poursuivre notre mission avec résilience et innovation, et à servir nos clients avec excellence.

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à nos employés, nos clients et nos partenaires pour leur soutien indéfectible en ces temps difficiles. Votre fidélité nous encourage à aller de l'avant avec détermination.

Notre objectif demeure clair : reconstruire sur des bases solides et continuer à offrir une expérience de divertissement exceptionnelle à notre communauté. Nous vous tiendrons informés de nos progrès et vous remercions de rester à nos côtés durant cette transition.

