Ciné Starz acquiert deux autres cinémas Guzzo

La chaîne de cinémas s'apprête à redéfinir le cinéma avec l'expérience CinéStarz Deluxe

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - Suite à la récente mise sous séquestre et à la fermeture des cinémas Guzzo, Ciné Starz a le plaisir d'annoncer l'acquisition de deux autres anciens cinémas Guzzo à Longueuil et à Greenfield Park.

Ce mouvement marque une initiative de croissance significative pour Ciné Starz, l'un des plus importants exploitants de salles de cinéma indépendantes au Canada, alors qu'il accélère sa présence au Québec et en Ontario.

« Cette expansion représente plus que l'acquisition de cinémas - c'est une réaffirmation de notre croyance en l'avenir de l'exploitation des salles de cinéma », a déclaré Bruce Gurberg, chef de la direction de Ciné Starz. « Nous investissons dans les communautés et la technologie pour nous assurer que nos cinémas restent des centres culturels essentiels. »

Les deux cinémas seront rebaptisés CinéStarz Deluxe Longueuil et CinéStarz Deluxe Taschereau, et desserviront les communautés francophones et anglophones, projetant des films dans les deux langues.

Les nouveaux cinémas de luxe seront rénovés et comprendront les éléments suivants :

CSX - l'expérience Ciné Starz , qui promet des expériences cinématographiques de qualité supérieure à des prix raisonnables

- , qui promet des expériences cinématographiques de qualité supérieure à des prix raisonnables Des sièges luxueux entièrement inclinables , des écrans et un son à la fine pointe de la technologie, et des options alimentaires dynamiques

, des écrans et un son à la fine pointe de la technologie, et des options alimentaires dynamiques Une approche axée sur la communauté qui s'aligne sur l'engagement de longue date de Ciné Starz à l'égard du divertissement accessible

"Avec la revitalisation de ces cinémas, ajoute M. Gurberg, nous avons hâte d'offrir notre CSX - expérience Ciné Starz primée aux communautés de Longueuil et de Greenfield Park, en mettant l'accent sur une expérience cinématographique de luxe à un prix abordable.

Les cinéphiles n'auront pas à attendre longtemps avant que l'expérience Ciné Starz tant attendue ne commence aux établissements CinéStarz Deluxe Longueuil et CinéStarz Deluxe Taschereau, puisque les deux cinémas devraient ouvrir leurs portes d'ici la fin du mois de mai 2025.

À propos de Ciné Starz

Ciné Starz est l'une des principales chaînes de cinémas au Canada, avec des établissements au Québec et en Ontario, et deux fois lauréat du prestigieux prix Best of Montreal pour son établissement Deluxe Cavendish.

Établi il y a plus de deux décennies, l'expansion récente de Ciné Starz fait suite à l'acquisition en février de l'ancien cinéma Guzzo à Dollard-des-Ormeaux, devenu le CinéStarz Deluxe Des Sources, dont l'ouverture est prévue pour l'été 2025.

À propos du pré-show exclusive Out There @ The Movies

En exclusivité pour Ciné Starz, le pré-show Out There @ the Movies présente avant chaque film des histoires personnelles de célébrités de renom et du contenu cinématographique exclusif animé par la célébrité canadienne Melissa DiMarco.

