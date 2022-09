Le jury souligne la qualité des innovations et de la créativité de l'entreprise lors de son gala annuel à Toronto

TORONTO, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'équipe de Cinco est la grande lauréate 2022 du prix de l'Agence de l'année, un honneur attribué le 7 septembre à Toronto, à l'occasion des Sponsorship Marketing Awards organisé par The Sponsorship Marketing Council of Canada au Globe and Mail Centre.

Cette soirée est le grand rendez-vous annuel de la commandite et de l'activation des expériences de marque au Canada. Les prix remis récompensent le travail des commanditaires, des marques et des agences s'étant distinguées dans le secteur de la commandite au pays.

Cinco : leadership confirmé

Leader au Canada, reconnue pour ses activations hybrides conciliant les expériences réelles et virtuelles, Cinco s'est démarquée des finalistes en raison de ses récentes activations technologiques au profit de grandes marques nationales et internationales, dont le programme incluant les xSpaces pour Ford du Canada, commanditaire des Canadiens de Montréal et des Oilers d'Edmonton.

Dans cette foulée, le jury a reconnu l'impact et le rayonnement de ses activations expérientielles et l'apport du CincoLab. Cette passerelle commerciale et laboratoire d'innovation expérimente et bâtit des liens émotionnels et durables entre les marques et les consommateurs.

« Notre collectif d'innovations et de créations d'expériences CincoLab est le partenaire de prédilection des grandes marques et des agences mondiales en quête d'activations innovantes, immersives et engageantes », souligne le président et chef de la direction de Cinco, Nicolas Marullo.

Metaverse et Web3

Ces récentes années, l'entreprise a notamment œuvré sur des activations comprenant les Jeux olympiques et des activations de marque pour des compagnies du Fortune 500. C'est ainsi que Cinco a créé il y 3 années une innovation, le xSpace, qui transforme l'industrie du marketing, et qui est aujourd'hui imbriquée dans les expériences en cours dans le Metaverse.

« Nous sommes des pionniers dans le secteur, ce qui nous a amenés, au moment du gain de popularité du Metaverse à déjà maîtriser l'environnement, ses enjeux et sa formidable capacité à faire rayonner les marques auprès des consommateurs. Ceux-ci comprennent les générations montantes déjà familières aux casques et aux environnements 3D, grâce aux jeux vidéo », précise Nicolas Marullo.

xSpace : activer le futur au présent

En remettant son prix d'Agence de l'année à Cinco, le jury a ainsi reconnu les qualités d'innovation de sa solution xSpace et de la haute expertise de son équipe dans un secteur d'avenir.

« Nous sommes sollicités partout dans le monde en raison de nos capacités hybrides, amplifiées par la pandémie et la quête des marques de trouver de nouvelles avenues pour créer des connexions entre leurs produits et les consommateurs », explique Nicolas Marullo.

Il ajoute que l'avenir commercial dans le monde virtuel est à ses balbutiements et que Cinco est à l'avant-scène pour guider et aider les marques dans cet univers en expansion.

« Le Web3 nous propulse dans des environnements virtuels qui pulvérisent les traditionnelles activations numériques. Les entreprises qui montent à bord du train aujourd'hui vont prendre une longueur d'avance difficile à rattraper d'ici trois ou quatre ans », analyse-t-il.

Le jury a donc reconnu la valeur des investissements et des résultats liés au lancement de xSpace en 2020. « Avec xSpace, nous livrons une solution conçue pour repenser le marketing expérientiel et la manière de connecter les consommateurs, les événements et les commanditaires, tout en élargissant l'horizon des stratégies commerciales entre les mondes réel et virtuel. »

À propos des Prix de la commandite

Lancés en 2000 pour reconnaître l'excellence en commandites, les Prix de la commandite sont la pierre angulaire du Conseil canadien sur la commandite. Le jury annuel décerne son prix d'Agence de l'année pour souligner l'excellence d'une agence en matière de leadership au sein de l'industrie canadienne.

À propos du Conseil canadien sur la commandite

Le Conseil canadien sur la commandite stimule l'innovation dans le domaine du marketing de commandite. Il soutient les spécialistes en marketing de marque, les agences partenaires et les organisations commanditées, pour exploiter la puissance de la commandite par l'éducation, la collaboration et l'accès aux meilleures pratiques de l'industrie.

À propos de Cinco

Leader canadien en marketing expérientiel et en Web3, Cinco aide les marques nationales et mondiales à créer des expériences significatives avec leurs consommateurs et leurs fans grâce à des connexions vibrantes et des expériences virtuelles en direct. Cinco supporte également les compagnies dans leur transformation vers le Web3 et leur utilisation du Metaverse.

xSpace Vidéo:

https://cincolab.co/xspace-demo

Site web Cinco:

wearecinco.com

