ciklo : Le stylo écoresponsable fabriqué au Québec, symbole d'une économie locale engagée

MONTRÉAL, le 11 mars 2025 /CNW/ - ciklo : Le stylo qui transforme l'industrie, du corporatif au grand public

Depuis sa création, ciklo incarne une vision ambitieuse : réduire l'impact carbone de l'industrie du stylo tout en valorisant le savoir-faire local. Conçu et fabriqué au Québec, le stylo ciklo est le fruit d'un engagement profond envers une fabrication responsable, sociale et locale. En collaborant avec des entreprises de réinsertion sociale et des entreprises familiales québécoises, ciklo prouve qu'il est possible de conjuguer qualité, durabilité et impact social positif. Le ciklo puise sa matière dans les bacs de plastique post-consommation en le recyclant .

Initialement destiné au marché corporatif, le stylo ciklo s'est rapidement imposé comme une alternative durable pour les entreprises soucieuses de leur empreinte environnementale. Aujourd'hui, le ciklo est également disponible pour le grand public, répondant ainsi à une demande croissante pour des produits engagés et plus respectueux de l'environnement. Le stylo est désormais commercialisé dans des points de vente emblématiques tels que des pharmacies Jean Coutu, ainsi que dans des papeteries locales comme Bref Montréal, Boucle et Papier, Buk & Nola, et Marché Saint Laurent.

"Depuis le début, nous avons cru en l'importance de produire localement et de collaborer avec des entreprises de réinsertion sociale. Face aux défis économiques actuels et aux nouvelles taxes douanières, consommer local devient une nécessité pour préserver notre économie et réduire notre empreinte environnementale. Nous sommes fiers de voir que le stylo ciklo touche maintenant le grand public, tout en soutenant une économie locale forte et durable. Choisir ciklo, c'est choisir bien plus qu'un simple stylo : c'est soutenir une vision du futur où chaque objet compte." - Céline Juppeau, initiatrice de la marque ciklo.

Face aux futures taxes douanières qui pourraient impacter les importations entre les États-Unis et le Canada, il devient plus que jamais essentiel de privilégier une économie locale. Nous appelons les entreprises québécoises et les institutions gouvernementales à soutenir l'adoption du stylo ciklo comme symbole d'un engagement envers une consommation responsable et une économie locale florissante. ciklo incarne cette transition en proposant une solution à la fois écologique, accessible et ancrée dans le savoir-faire et l'innovation québécoise.

www.ciklo.design

Le stylo ciklo est un produit de l'entreprise Montréalaise kotmo, Certifiée B Corp.

