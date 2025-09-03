Le 10 septembre 2025, CIGA Design dévoilera sa montre automatique Moon Walker, une montre qui saisit ce moment historique et transpose l'héritage de l'exploration à votre poignet.

Plus qu'une montre, une véritable merveille

Le modèle Moon Walker est un poème de mécanique, équipé d'un astronaute miniature qui remplace les aiguilles traditionnelles évoluant au-dessus du cadran lunaire sculpté -- comme Armstrong le fit autrefois. Suspendu sous le cristal de saphir, il évoque l'apesanteur et l'aventure, propulsé par un mouvement suisse grâce à la technologie de suivi asynchrone primée de CIGA Design, assurant un affichage de l'heure aisé et innovant.

Une reconstitution fidèle de la surface de la Lune

Inspiré par la surface de la Lune, le cadran recrée sa topographie grâce à l'imagerie ultra-haute résolution de la NASA et à la microgravure CNC de 0,05 mm. Chaque cratère, crête et mer -- de la mer de la Tranquilité à l'océan des Tempêtes -- est capturé en détail.

Des merveilles cachées en attente d'être découvertes

Grâce à la microgravure laser nanométrique de 0,01 mm, l'empreinte d'Armstrong, les coordonnées d'alunissage d'Apollo 11 et le moment précis de l'alunissage sont dissimulés dans le cadran -- visibles avec un grossissement de 10 fois -- invitant ainsi à la découverte de cette merveille tranquille.

Sophistication dans chaque détail

Le boîtier en titane intégré offre un confort léger, une sécurité hypoallergénique et un fini très brillant, avec une conception sans cornes transparente pour un charme moderne. Les indices 3D polis et gravés à la CNC améliorent la profondeur et la lisibilité. Un cristal de saphir incurvé assure durabilité et clarté, tandis que le dos du boîtier est gravé des mots d'Armstrong : « Un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l'humanité. » Un bracelet en caoutchouc fluoré noir avec fermoir dissimulé complète sa silhouette épurée et continue.

Ne vous contentez pas de lire l'heure, vivez le moment qui a tout changé.

La montre Moon Walker vous permet de ressentir l'apesanteur de l'histoire, l'émerveillement du premier pas d'Armstrong, et le courage qui a propulsé l'humanité au-delà de la Terre. Chaque coup d'œil suscite l'enchantement, chaque seconde vous relie au saut qui a transformé notre vision du cosmos.

Spécifications principales :

Taille du boîtier : 46 mm (sans la couronne)

Longueur de la montre : 220 mm

Épaisseur du boîtier : 17,05 mm

Matériau du boîtier : Titane

Couronne : 6,0 mm de diamètre, rainuré CNC

Largeur du bracelet : 22,0 mm

Matériau du bracelet : Caoutchouc fluoré

Verre : Verre saphir (avant et arrière du boîtier)

Résistance à l'eau : 5ATM

Mouvement : Calibre automatique CD-09 de fabrication suisse avec la technologie de suivi asynchrone, 28 800 v/h, autonomie de 41 heures, 26 rubis.

Tarif :

1 699 $

Réservez votre Moon Walkter! Abonnez-vous dès maintenant pour obtenir un accès anticipé et des privilèges exclusifs de prélancement sur le site Web officiel de CIGA Design, et soyez parmi les premiers à accomplir la mission lunaire! Pour en savoir plus, cliquez ici.

