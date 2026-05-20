CIF Métal lance une importante campagne de recrutement et ouvre plus de 40 postes à Thetford Mines

La fonderie spécialisée dans la fabrication de pièces en aluminium cherche à soutenir sa croissance dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre

THETFORD MINES, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - La fonderie CIF Métal, spécialisée dans la fabrication de pièces techniques en aluminium, prévoit l'embauche de plus de 40 talents au cours des prochains mois. Cette campagne de recrutement s'inscrit dans une phase de croissance majeure pour l'entreprise établie à Thetford Mines depuis plus de 40 ans, qui anticipe une croissance importante de ses revenus dans un avenir rapproché.

Plus de 40 postes à pourvoir

Dans la foulée de sa croissance, CIF Métal prévoit l'embauche de nouveaux employés pour combler plusieurs types de postes, incluant :

Fondeur-couleur

Électromécanicien

Machiniste

Opérateur CNC

Chef d'équipe

Superviseur de production

Ingénieur de procédés

Directeur de qualité et amélioration continue

L'entreprise souhaite recruter des talents provenant de Thetford Mines et des municipalités avoisinantes, tout en demeurant ouverte à des candidatures provenant d'autres régions. Des personnes motivées, fières de leur métier et désireuses de contribuer à un environnement de travail dynamique et en constante évolution sont recherchées.

Pour en apprendre davantage sur les postes disponibles et pour postuler, rendez-vous au : www.cifmetal.com/fr/carrieres/.

Une expertise reconnue en Amérique du Nord

CIF Métal a développé une expertise reconnue dans le moulage de pièces techniques en aluminium destinées à des secteurs industriels de pointe, notamment la robotique, la distribution de réseaux électriques, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les instruments médicaux ainsi que l'agriculture.

La fonderie s'impose progressivement comme cheffe de file nord-américaine, notamment grâce à ses relations d'affaires avec plusieurs clients industriels majeurs aux États-Unis, représentant des contrats de plusieurs millions de dollars.

« La qualité de notre travail et l'expertise de nos équipes nous permettent aujourd'hui de collaborer avec des clients importants à travers l'Amérique du Nord. Cette croissance crée de nouvelles occasions d'emploi ici même, à Thetford Mines », souligne Claude Blanchet, président-directeur général de CIF Métal.

Une entreprise qui place ses employés au cœur de sa transformation

Au cours des dernières années, CIF Métal a entrepris une transformation importante de sa culture organisationnelle. L'implantation d'une culture d'amélioration continue a permis d'instaurer et de maintenir une approche axée sur l'écoute, la collaboration et le respect. L'entreprise collabore étroitement avec ses équipes et la partie syndicale afin d'offrir des conditions de travail optimales et une rémunération compétitive.

Parmi les initiatives mises en place, CIF Métal permet notamment à ses employés de réaliser leur diplôme d'études professionnelles (DEP) en fonderie directement à l'usine, sur les heures de travail et avec rémunération.

« Chez CIF Métal, notre plus grande richesse, ce sont nos gens. Leur engagement, leur expertise et leur fierté du travail bien fait sont au cœur de notre succès », ajoute M. Blanchet.

Un pilier économique pour la région

Avec plus de 170 employés, CIF Métal figure parmi les employeurs importants de la région de Thetford Mines et contribue activement à la vitalité industrielle de Chaudière-Appalaches.

Ses activités génèrent des retombées économiques importantes pour l'ensemble de la communauté. L'entreprise s'implique également dans la communauté et souhaite, en poursuivant sa croissance, renforcer le dynamisme manufacturier de la région.

À propos de CIF Métal

Établie à Thetford Mines depuis plus de 40 ans, CIF Métal est une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces techniques en aluminium destinées à plusieurs secteurs industriels en Amérique du Nord. Avec plus de 170 employés, l'entreprise contribue activement au développement économique de la région de Chaudière-Appalaches et au rayonnement de l'industrie manufacturière québécoise.

SOURCE CIF Métal

Renseignements médias : Sabrina Sévigny, Conseillère principale, MERCURE, (514) 991-4148, [email protected]