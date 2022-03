OTTAWA, ON, le 3 mars 2022 /CNW/ - Déclaration de Massimo Bergamini, directeur général de l'Association des musées canadiens (AMC) sur l'invasion russe de l'Ukraine.

« Alors même que le monde lutte pour sortir d'une pandémie qui a déjà fait six millions de morts, le président russe Vladimir Poutine a décidé d'utiliser la force armée largement supérieure de son pays pour faire pleuvoir le feu sur le peuple ukrainien.

Les images de la souffrance que cette guerre d'agression inflige non seulement aux Ukrainiens, mais aussi aux jeunes conscrits russes et aux familles que beaucoup d'entre eux ne reverront jamais, sont diffusées en temps réel à travers le monde.

Bien qu'il soit peut-être trop tôt pour déterminer si l'action imprudente de la Russie, et celle du gouvernement biélorusse qui la soutient, entraînera une refonte de la carte géopolitique, ces images ont modifié notre perception du monde dans lequel nous vivons.

Or, aujourd'hui, le fait que les forces russes prennent pour cibles des civils et des infrastructures civiles marque une escalade violente et effrayante du conflit.

En plus des frappes de missiles contre des hôpitaux et des immeubles résidentiels, au milieu de cette violence toujours plus intense, nous constatons que les forces russes ciblent aussi des musées ukrainiens et d'autres institutions culturelles et historiques.

Les musées, les galeries d'art, les bibliothèques et les archives sont les gardiens des histoires collectives d'un peuple ou d'une nation. Détruire les institutions et les collections culturelles d'une nation, c'est la frapper en son cœur.

Les efforts visant à détruire les institutions culturelles de l'Ukraine doivent être considérés comme faisant partie d'une tentative plus large d'effacer les fondements mêmes de l'Ukraine, son identité et son existence nationale.

Neil Postman a déclaré un jour que le but des musées était de fournir des réponses à la question : « Qu'est-ce que cela signifie que d'être humain ? »

Les efforts de M. Poutine et de ses généraux visant à réduire en cendres ces maisons de la culture et de l'histoire sont une preuve supplémentaire du fait que les occupants du Kremlin sont de plus en plus déconnectés des normes acceptées par l'humanité et, par conséquent, du danger qu'ils posent.

En tant que représentants du secteur des musées du Canada, nous ajoutons aujourd'hui nos voix à toutes celles à travers le monde qui appellent à la fin immédiate de l'agression russe et biélorusse en Ukraine.

Au cours des prochains jours, nous convoquerons une réunion des principales institutions muséologiques canadiennes pour identifier des actions concrètes qui peuvent être prises pour soutenir la communauté muséale et culturelle de l'Ukraine et faire avancer la cause de la paix.

Peuple ukrainien, sachez que vous n'êtes pas seuls : nous sommes à vos côtés en toute solidarité. »

SOURCE Association des musées canadiens

Renseignements: Rebecca Mackenzie, Directrice des communications, [email protected]