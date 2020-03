Chutes de neige à venir : déneigez vos toits!

QUÉBEC, le 6 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) rappelle qu'il est important de déneiger sa toiture avant que la neige et la glace ne causent des problèmes. Selon Environnement Canada, des accumulations de neige additionnelles sont à prévoir la semaine prochaine dans l'ouest et le centre de la province. Les quantités les plus importantes sont prévues pour l'Abitibi-Témiscamingue, la Haute-Mauricie, la grande région de Québec, le Saguenay­-Lac-Saint-Jean, Charlevoix et Chaudière-Appalaches.

De plus, les secteurs de l'ouest et du centre du Québec ont connu plusieurs chutes de neige depuis janvier sans périodes de fonte importantes. Le poids de la neige prévue va donc augmenter considérablement dans les sept prochains jours. Elle pourrait occasionner des contraintes inhabituelles sur certaines toitures.

« Encore une fois cet hiver, plusieurs régions recevront des accumulations de neige au cours des prochains jours. Il est important de prévoir le déneigement de votre toiture afin d'éviter un effondrement de toit et d'être attentif aux signes de surcharge. Chaque propriétaire est responsable de la sécurité des personnes qui habitent ou fréquentent son bâtiment », a affirmé madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

Faites appel à un spécialiste

Le déneigement d'une toiture constitue une opération risquée. Il s'avère judicieux de confier cette tâche à des entreprises spécialisées. Elles disposent des équipements appropriés et connaissent les méthodes de travail adéquates afin de ne pas endommager la membrane d'étanchéité du toit.

Dans la majorité des cas, des signes précurseurs d'un affaissement possible de la toiture se manifestent. Par exemple, des fissures peuvent apparaître sur les murs intérieurs ou des portes intérieures peuvent se coincer. Si de tels signes sont constatés, il est recommandé de déneiger la toiture, peu importe la quantité de neige présente.

Abris d'auto, balcons et sorties de secours

La RBQ rappelle que la vigilance est également de mise pour les abris d'auto temporaires. Elle conseille aussi de toujours procéder au déneigement des sorties de secours des bâtiments, des balcons, des remises et des garages.

Pour plus d'informations, consultez la section « Citoyen » du site Web de la RBQ au www.rbq.gouv.qc.ca.

