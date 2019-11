Chubb nomme Jason Keen au poste de président de division, Chubb Global Markets

LONDRES, 13 novembre 2019 /CNW/ - Chubb a annoncé aujourd'hui la nomination de Jason Keen au poste de président de division, Chubb Global Markets.

À ce titre, M. Keen sera responsable du leadership, de la stratégie et du rendement de Chubb Global Markets, qui comprend les activités de gros et spécialisées de Chubb sur le marché londonien, y compris la plateforme Lloyd's de la société.

M. Keen prendra ses fonctions au début de la nouvelle année et relèvera de David Furby, président régional, Chubb European Group. Sa nomination est assujettie à l'approbation des organismes de réglementation. M. Keen succède à Matthew Shaw, qui quitte l'entreprise.

M. Keen a rejoint ACE (aujourd'hui Chubb) en 2010 en tant que souscripteur immobilier régional, Asie-Pacifique, et a assumé la responsabilité globale du portefeuille d'assurance de biens et de risques divers de la société en Asie-Pacifique en 2016. Auparavant, il a travaillé pour les consortiums Lloyd's Talbot Underwriting Ltd et Ascot Underwriting Ltd.

« La grande perspicacité de M. Keen en matière de souscription constitue un trait distinctif de son succès à ce jour et s'harmonise parfaitement avec la tradition de Chubb Global Markets quant à la discipline de souscription et à la constance des résultats », a déclaré Juan Luis Ortega, vice-président directeur, Groupe Chubb et président, Overseas General Insurance.

David Furby, vice-président principal, Groupe Chubb et président régional du Groupe européen, a ajouté :

« Je suis ravi de nommer M. Keen à la tête de notre division Chubb Global Markets. Il apporte à ce poste ses vastes connaissances dans le domaine de l'assurance et son expérience en tant que dirigeant d'entreprise. J'ai une grande confiance en sa capacité à diriger nos activités de gros à un moment crucial et j'ai hâte de travailler avec lui dans le cadre de sa nouvelle mission ».

À propos de Chubb

Chubb est la plus importante société d'assurance dommages cotée en bourse au monde. Présent dans 54 pays et territoires, Chubb offre des produits d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance dommages, d'assurance accidents personnels et d'assurance complémentaire santé, de réassurance et d'assurance vie à un groupe diversifié de clients. En tant que société de souscription, nous évaluons, assumons et gérons le risque avec discernement et discipline. Nous traitons et versons nos indemnités de façon équitable et rapide. La société se distingue également par sa vaste gamme de produits et services, ses vastes capacités de distribution, sa solidité financière exceptionnelle et ses activités locales à l'échelle mondiale. La société mère Chubb Limited est cotée à la Bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l'indice S&P 500. Chubb possède des bureaux de direction à Zurich, New York, Londres, Paris et ailleurs, et emploie environ 30 000 personnes dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : chubb.com/uk

