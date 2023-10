Chubb tire parti de ses solutions de sécurité de pointe pour aider les titulaires de police à améliorer leurs défenses cybernétiques et pour protéger les entreprises contre de nouvelles menaces.

WHITEHOUSE STATION, New Jersey, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Chubb, le plus important groupe d'assurance IARD coté en bourse du monde, s'associe à SentinelOne (NYSE: S), chef de file en cybersécurité, afin de rationaliser les pratiques de gestion des risques cybernétiques pour les entreprises américaines et canadiennes.

Dans le cadre de la première phase de cette collaboration, les titulaires de police d'assurance cybernétique de Chubb dont les revenus s'élèvent à plus de 100 millions de dollars auront la possibilité de partager avec Chubb leurs données sur l'évaluation de leur posture de sécurité et de leur santé en matière de cybersécurité. Ce partage se fera au moyen des solutions de protection des points d'extrémité et d'intervention automatisée en cas d'incident de SentinelOne.

Cela comprend l'application WatchTower Vital Signs Report de SentinelOne. Elle transmet de façon sécurisée un profil exact de la posture et des contrôles en matière de cybersécurité d'un titulaire de police afin de faciliter la rationalisation des processus de souscription.

Les avantages pour les titulaires de police et leurs agents comprennent l'établissement de prix de polices potentiellement réduits assujettis aux lois sur les assurances applicables, la simplification des renouvellements de polices et la protection contre la visibilité et les cybermenaces par l'intermédiaire de SentinelOne.

De plus, sous réserve des lois applicables en matière d'assurance, ces titulaires de police peuvent également bénéficier d'un abonnement à prix réduit aux solutions de SentinelOne, ce qui leur permet d'assurer la sécurité de leurs systèmes et de leurs données.

La collaboration avec Chubb et SentinelOne est particulièrement opportune, car les cybermenaces deviennent constamment plus complexes et dévastatrices, incitant les entreprises à investir de plus en plus dans des solutions visant à renforcer leurs défenses et leur résilience.

« L'intégration des services de protection des points d'extrémité et de réponse

aux incidents de SentinelOne donne aux titulaires de police de Chubb un accès simplifié et potentiellement à prix réduit à une suite complète de solutions intégrées de gestion des risques », a déclaré Craig Guiliano, Vice-président, Renseignement sur les menaces cybernétiques à Chubb. « Les titulaires de police auront la capacité de se défendre plus rapidement, à une plus grande échelle et avec plus d'exactitude sur toute leur surface d'attaque. Un autre avantage majeur pour les titulaires de police est une évaluation globale de la santé de l'entreprise en matière de cybersécurité dans le but d'améliorer l'accessibilité des polices. »

« SentinelOne est fière de collaborer avec Chubb pour offrir la puissance de la technologie de cybersécurité à ses titulaires de police. Nous pourrons les aider à prendre des mesures éclairées pour protéger leur entreprise contre les menaces potentiellement dévastatrices d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Eran Ashkenazi, Chef du service la clientèle de SentinelOne.

Chubb Cyber Insurance est un chef de file du marché de la cyberassurance, offrant une couverture d'assurance pour les atteintes à la protection des données, la sécurité des réseaux, ainsi que d'autres cyberrisques depuis plus de 20 ans. Grâce à ces nouveaux produits offerts aux titulaires de police, l'assurance contre les cyberrisques de Chubb offre davantage de valeur ajoutée à un moment où les organisations se défendent contre les menaces d'atteintes à la protection des données, d'interruption des activités et de risque de réputation à la suite d'un cyberincident.

Pour plus de renseignements sur l'assurance contre les cyberrisques de Chubb, veuillez visiter https://www.chubb.com/us-en/business-insurance/products/cyber-insurance.html.

À propos de Chubb

Chubb est le plus important groupe d'assurance IARD coté en bourse du monde. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de dommages et de responsabilités aux particuliers et aux entreprises, des assurances maladie et prévoyance aux particuliers, de la réassurance et des assurances vie à un éventail de clients très diversifié. En tant que souscripteurs, nous évaluons, gérons et assumons les risques avec perspicacité et rigueur. Les réclamations sont traitées et réglées équitablement et rapidement. Notre compagnie se distingue grâce à un large éventail de produits et services, une vaste capacité de distribution, une santé financière exceptionnelle, ainsi que par sa présence locale à travers le monde. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie du S&P 500. Chubb possède des bureaux de haute direction à Zurich, New York, Londres, Paris, ainsi que dans plusieurs autres villes du monde, et elle emploie environ 40 000 personnes aux quatre coins du globe. Des Informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : www.chubb.com/ca-fr.

Chubb du Canada Compagnie d'Assurance a des bureaux à Toronto, Calgary, Montréal et Vancouver et offre ses produits et services par l'intermédiaire de courtiers d'assurance agréés partout au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez : chubb.com/ca-fr.

À propos de SentinelOne

SentinelOne est un chef de file dans le domaine de la cybersécurité autonome et une entreprise du Fortune AI 50. SentinelOne SingularityTM est une plateforme d'IA en matière de cybersécurité qui détecte, prévient et répond aux cyberattaques à grande vitesse. Elle permet aux organisations d'assurer la sécurité de leurs points d'extrémité, de leur charge de travail en nuage, de leurs conteneurs, de leurs identités et de leurs appareils mobiles et connectés au réseau avec rapidité, exactitude et simplicité. La plateforme SentinelOne SingularityTM est alimentée par DataSetTM, une technologie de base de données fondée sur l'IA. Plus de 10 000 clients, dont des centaines d'entreprises du Global 2000, des gouvernements importants, des prestataires de soins de santé et des établissements d'enseignement font confiance à SentinelOne pour assurer leur avenir dès aujourd'hui. Pour de plus amples renseignements, visitez www.sentinelone.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636241/CHUBB_Black_RBG_Logo.jpg

SOURCE Chubb INA Holdings

Renseignements: Relations avec les médias - Ben Tanner: 212 827-4454; [email protected] ou Karen Master : 440 862-0676; [email protected]