CHSLD du Roseau - La ministre Blais participe à l'inauguration des nouveaux espaces de vie

VICTORIAVILLE, QC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, a participé aujourd'hui à l'inauguration des nouveaux espaces de vie du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Roseau, à Victoriaville. Pour l'occasion, la ministre était accompagnée du député d'Arthabaska, monsieur Éric Lefebvre.

Des travaux ont été réalisés sur quatre des étages du CHSLD afin de principalement moderniser les aires centrales telles que les salons et les salles à manger, les postes de garde ainsi que les salles d'eau communes. Le contrôle des accès a également été amélioré et une nouvelle unité de climatisation a été installée. Un souci particulier a été accordé afin de recréer le plus fidèlement possible le milieu de vie dans lequel les résidents ont grandi. Des représentations d'images d'époque de Victoriaville ont notamment été apposées sur les murs.

Le coût total du projet s'élève à 2,5 M$. La Fondation de l'Ermitage a contribué à hauteur de 400 000 $.

Citations :

« Nos aînés en perte d'autonomie méritent le meilleur, et nous souhaitons favoriser le sentiment de sécurité et d'hébergement dans des petits milieux de vie. Le projet qui a été réalisé au CHSLD du Roseau s'inscrit dans cette vision, et j'en suis très heureuse pour le personnel, les résidents et leurs proches. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les travaux qui ont été réalisés ont permis de moderniser les installations et d'offrir aux résidents des espaces de vie plus sécuritaires, fonctionnels et adaptés à leur condition évolutive. J'en profite pour remercier un organisme de notre région, la Fondation de l'Ermitage, qui a initié ce projet important pour les résidents du CHSLD du Roseau, leurs proches et les équipes qui y œuvrent. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis fier de constater le résultat des efforts des équipes ayant participé à ce beau projet. Tout a été pensé afin que les nouveaux lieux rappellent un chez-soi chaleureux et bienveillant. Nul doute que les améliorations qui ont été apportées auront un effet notable sur la qualité de vie des résidents du CHSLD du Roseau. »

Éric Lefebvre, député d'Arthabaska

« C'est avec fierté que la Fondation a été l'initiatrice du projet Espaces de vie et salles d'eau en partenariat avec le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Ce projet dynamique et majeur a augmenté considérablement la qualité de vie des résidents du CHSLD du Roseau. Les objectifs étaient d'améliorer les espaces de vie en créant des environnements chaleureux, invitants et sécuritaires, afin que l'aspect institutionnel laisse la place à un vrai milieu de vie confortable et accueillant pour eux et leur famille ».

Philippe Rancourt, président de la Fondation de l'Ermitage

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756