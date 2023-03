CHSLD Domaine Saint-Dominique - L'administration provisoire prolongée afin de poursuivre le rehaussement des soins et services offerts

QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, annonce que l'administration provisoire du centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Domaine Saint-Dominique S.E.C., situé à Québec, est prolongée pour une période de 180 jours. Les équipes en place poursuivent le travail afin de rehausser les soins offerts aux personnes aînées.

Rappelons que depuis le 30 septembre dernier, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale assure, en vertu de la loi, l'administration provisoire du CHSLD Domaine Saint-Dominique S.E.C., en plus d'assumer l'administration provisoire du volet résidence pour aînés (RPA).

Depuis septembre dernier, des actions d'amélioration continue ont été mises en place afin d'assurer la sécurité et les soins et services offerts aux personnes hébergées. Les efforts déployés ont permis de rehausser considérablement la qualité du milieu de vie. La prolongation de l'administration provisoire jusqu'au 26 septembre 2023 vise à s'assurer que les interventions nécessaires, qui sont toujours en cours, soient bien implantées dans ce milieu d'hébergement et à garantir leur pérennité.

L'administration provisoire est possible depuis le printemps dernier avec la mise à jour de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne en situation de vulnérabilité. Il s'agit d'un levier important afin d'assurer la qualité des soins et services dans les installations d'hébergement.

« L'administration provisoire en place depuis cet automne au CHSLD Domaine Saint-Dominique nous a permis de rehausser les soins et les services offerts aux personnes hébergées. Les observations des équipes du CIUSSS de la Capitale-Nationale permettent de croire que la situation sera régularisée au cours des prochains mois. C'est une bonne nouvelle, qui démontre que l'instauration des administrations provisoires donne des résultats concrets et, surtout, permet d'assurer la sécurité des résidents et d'améliorer la qualité des services. C'est une priorité! On ne fera aucun compromis là-dessus. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

