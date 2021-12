Chrono Aviation met en service le premier Boeing 737-800 SF au Canada et s'installe dans l'ouest du pays

Le rayon d'action de ce nouvel appareil cargo est de 2 000 milles nautiques. Il sera en mesure de transporter jusqu'à 52 000 livres de marchandise. Le Boeing 737-800 SF est non seulement capable de transporter plus de fret, plus loin et plus vite, mais se veut aussi plus écologique, avec 20 % d'émissions en moins par tonne de fret transportée par rapport aux Boeing cargos de la génération précédente.

« Avec cet appareil de nouvelle génération, nous serons en mesure de répondre à un tout nouveau marché qui connaît une croissance phénoménale. Avec notre nouveau Boeing cargo, nous entrons fermement dans l'industrie du transport de fret aérien international. C'est dans un constant souci d'innovation et de conquête de nouveaux marchés que Chrono Aviation, un des plus importants transporteurs aériens québécois, se démarque encore une fois en devenant le premier à introduire le Boeing 737-800 SF au Canada », affirme Dany Gagnon, vice-président du Groupe Chrono Aviation.

Il ajoute : « Avec cet appareil, nous pourrons transporter n'importe quelle marchandise vers à peu près n'importe quelle destination, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. L'ajout du 800 SF faisait partie de notre stratégie de croissance, mais la demande accrue dans le marché international et la demande de certains de nos clients actuels nous ont permis de prendre de l'avance sur nos propres prévisions. »

Un premier pas dans l'Ouest canadien et création de 20 nouveaux emplois

L'ajout de cet avion signifie aussi l'implantation de Chrono Aviation dans l'ouest du Canada pour des raisons stratégiques et pour répondre à une forte demande dans la région. L'avion, qui sera basé à Winnipeg, marque donc un autre jalon dans l'histoire de la compagnie. De plus, grâce à cet ajout, l'entreprise créera 20 nouveaux emplois.

À propos du Groupe Chrono

Le Groupe Chrono compte sur une flotte de 15 appareils, dont 4 Boeing. Basé à l'aéroport de Québec et de Saint-Hubert, où la compagnie exploite également LUX, le plus grand FBO de Montréal, Chrono emploie 280 personnes. Fondée en 2012, elle est la compagnie québécoise possédant la flotte la plus diversifiée et l'une des plus importantes entreprises de nolisement au Québec.

SOURCE Chrono Aviation

Renseignements: Source : Dany Gagnon, Vice-président, Groupe Chrono Aviation, [email protected], 418 529-4444, poste 1010

Liens connexes

https://www.chronoaviation.com/